Sarkozyri bost urteko kartzela-zigorra ezarri diote, gaizkile elkarteko kide izatea egotzita

2005ean sinatutako akordio baten ondorioz, Libiako Gobernuak 50 milioi euro eman zizkion Sarkozyi, 2007ko hauteskunde-kanpainarako. Zigorra gauzatzeko Fiskaltzaren aurrean bere burua aurkezteko agindu dio epaitegiak. 

Paris (France), 25/09/2025.- Former French president Nicolas Sarkozy (C) arrives at the courthouse in Paris, France, 25 September 2025. Former president Sarkozy and twelve others, including three former ministers, stand trial for criminal conspiracy to receive funds for the 2007 presidential campaign from the regime of late Libyan leader Muammar Gaddafi. The French national financial prosecutor's office is seeking a seven-year prison sentence for the former president. Sarkozy has been convicted twice, in two separate cases, since he left office in 2012. (Francia) EFE/EPA/Teresa Suarez
Sarkozy. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Sarkozy Frantziako presidente ohiari bost urteko kartzela-zigorra ezarri diote ostegun honetan, gaizkile talde bateko kidea izatea egotzita, 2007ko hauteskunde kanpainarako Muamar Gadafiren erregimen libiarraren dirua jaso zuelakoan. Hauteskunde horietan Frantziako Presidentetza lortu zuen Sarkozyk.

Zigorra gauzatzeko Fiskaltzaren aurrean bere burua aurkezteko agindu dio epaitegiak. 

2005ean sinatutako akordio baten ondorioz, Libiako Gobernuak 50 milioi euro eman zizkion Sarkozyren taldeari, hauteskunde-kanpainarako. Leporatzen zizkioten kargu guztiengatik, Fiskaltzak zazpi urteko kartzela-zigorra, kargu publikoetarako bost urtez gaingabetzea eta 300.000 euroko isuna eskatu zituen presidente ohiarentzat. Eric Woerth, Brice Hortefeux eta Claude Gueant ministro ohiak ere auzipetu dituzte, sare kriminal horren burutzat jo dituztelako.

Woerthen kasuan, hauteskunde-kanpainako diruzain ohia absolbitu egin dute, baina Gueant kanpaina bereko zuzendari ohiarentzat hainbat delituengatik zigortu dute, hala nola, ustelkeria pasiboa, faltsutzea eta influentzia-trafikoa. Bestalde, Hortefeux gaizkile elkarteko kide izateagatik zigortu dute, France Inforen arabera.

Ez da epaitegietan Sarkozyk jasotako zigor bakarra, izan ere, ustelkeriagatik eta influentzia-trafikoagatik zigor irmoa ezarrita baitu. Horregatik, hain justu, eskumuturreko elektroniko bat eraman behar du kartzelan sartzea saihesteko.

Frantzia Frantziako Gobernua Libia Munduko albisteak

