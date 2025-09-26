"RUSSIAGATE"
La Justicia de EE. UU. acusa al exdirector del FBI de "falso testimonio y obstrucción" tras las presiones de Trump

La Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra el exdirector del FBI James Comey por falso testimonio y obstrucción en el marco de la investigación del llamado Russiagate. El exresponsable de la Policía Federal, que niega las acusaciones, se expone a una condena de hasta cinco años de prisión.
Washington (USA), 26/09/2025.- (R-L) US President Donald Trump delivers remarks as he signs executive orders in the presence of US Vice President JD Vance and US Treasury Secretary Scott Bessent in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 25 September 2025. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Trump, junto a varios colaboradores. Foto: EFE
Última actualización

La Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente al exdirector de la Policía Federal (FBI) James Comey por "falso testimonio y obstrucción" en el marco de la investigación sobre una posible colusión con Rusia en la campaña que llevó al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a su primer mandato, una supuesta operación bautizada por su Administración como 'Russiagate'.

"Un gran jurado federal ha emitido una acusación formal contra el exdirector del FBI James Comey, por falso testimonio y obstrucción en relación con su testimonio oral ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos el 30 de septiembre de 2020", ha anunciado la Fiscalía federal para el Distrito Este de Virginia en un comunicado publicado en su página web.

"Los cargos alegados en este caso representan un abuso de la confianza pública de un nivel extraordinario", ha afirmado en el documento la propia fiscal del distrito, Lindsey Halligan, quien ha defendido "el equilibrio de poder", basado a su parecer "en la rendición de cuentas y la presentación directa de los hechos", como un principio fundamental de la democracia estadounidense.

Comey, quien ha negado las acusaciones en un vídeo difundido en su cuenta de Instagram, se enfrenta de este modo a penas de hasta cinco años de prisión, aunque, según apunta el comunicado de la Fiscalía, "las sentencias por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas".

La acusación ha llegado cinco días después de que Trump instase a través de Truth Social a la fiscal general, Pam Bondi, a acelerar los procesos contra el exdirector del FBI y otras figuras con las que se ha enfrentado, como el senador demócrata Adam Schiff o la fiscal de Nueva York, Letitia James.

Ahora que el primero de ellos ha sido acusado, Trump ha vuelto a hacer uso de su red social para celebrar que se haga "justicia en Estados Unidos" contra quien ha calificado como "corrupto" y como "uno de los peores seres humanos" en la historia de Estados Unidos. "Ha sido tan perjudicial para nuestro país durante tanto tiempo, y ahora está a punto de ser responsabilizado por sus crímenes contra nuestra nación", ha agregado.

