AEBko Justiziak "testigantza faltsua eta justizia oztopatzea" leporatu dio FBIko zuzendari ohiari, Trumpen presioen ostean
Ameriketako Estatu Batuetako Justiziak James Comey Polizia Federalaren (FBI) zuzendari ohia salatu du formalki, Donald Trump presidentea bere lehen agintaldira eraman zuen kanpainan Errusiarekin izandako koluzio bati buruzko ikerketaren baitan "lekukotza faltsua eta oztopatzea" egotzita.
"Epaimahai federal batek akusazio formala egin du James Comey FBIko zuzendari ohiaren aurka, 2020ko irailaren 30ean Ameriketako Estatu Batuetako Senatuko Batzorde Judizialaren aurrean egindako ahozko testigantza faltsuagatik", iragarri du Virginiako Ekialdeko Barrutirako Fiskaltza federalak bere webgunean argitaratutako ohar batean.
"Kasu honetan alegatutako karguek ezohiko konfiantza publikoaren abusua adierazten dute", adierazi du Lindsey Halligan barrutiko fiskalak, eta "boterearen oreka" defendatu du, "kontuak ematean eta gertakariak zuzenean aurkeztean" oinarrituta, AEBetako demokraziaren oinarrizko printzipio delakoan.
Comeyk akusazioak ukatu ditu Instagrameko bere kontuan zabaldutako bideo batean, baina bost urte arteko espetxe-zigorrari aurre egin behar dio, nahiz eta, Fiskaltzaren komunikatuaren arabera, "delitu federalen epaiak gehienezko zigorrak baino txikiagoak izaten diren".
Trumpek Pam Bondi fiskal nagusiari FBIko zuzendari ohiaren eta Adam Schiff senatari demokrataren eta Letitia James New Yorkeko fiskalaren aurkako prozesuak azkartzeko eskatu eta bost egunera iritsi da akusazioa.
Horietako lehena akusatua izan den honetan, Trumpek sare soziala erabili du "Estatu Batuetan justizia" egin dela ospatzeko, eta AEBren historian "usteltzat" eta "gizakirik txarrenetakotzat" jo du. "Gure herriarentzat hain kaltegarria izan da hainbeste denboran, eta orain gure nazioaren aurkako krimenen erantzule egitear dago", gaineratu du.
