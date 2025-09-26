PALESTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Trump: "No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente"

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia. Trump tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el próximo lunes.
netanyahu-trump-efe
Netanyahu y Trump en la Casa Blanca. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Trump: "Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que no va a permitir que Israel anexione Cisjordania porque consideró que "ya ha sido suficiente" y afirmó que habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Al ser preguntado en un acto en la Casa Blanca sobre lo que le dijo esta semana a líderes de paises musulmanes o al presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes les aseguró que no permitiría a Israel seguir colonizando territorio en dirección al río Jordán, Trump confirmó tajante: "No, no lo permitiré. No va a ocurrir".

"Tanto si hablé con él como si no -y hablé con él-, no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es momento de parar", añadió el republicano, que tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el próximo lunes.

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino, al que se han sumado diez países en los últimos días coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU, lo que lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en Naciones Unidas.

Palestina Israel Donald Trump Estados Unidos Internacional

Más noticias sobre internacional

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a prometer que el establecimiento del Estado palestino "no sucederá", anunciando que condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieren dar "a los asesinos, violadores y quemadores de niños" un Estado "en el corazón de Israel". "Diré nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, la de nuestro Estado. Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel", ha prometido, añadiendo que "esto no sucederá".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Netanyahu condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieren dar "a los asesinos, violadores y quemadores de niños" un Estado "en el corazón de Israel"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a prometer que el establecimiento del Estado palestino "no sucederá", anunciando que condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieren dar "a los asesinos, violadores y quemadores de niños" un Estado "en el corazón de Israel". "Diré nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, la de nuestro Estado. Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel", ha prometido, añadiendo que "esto no sucederá".
Cargar más