Trump: "No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que no va a permitir que Israel anexione Cisjordania porque consideró que "ya ha sido suficiente" y afirmó que habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Al ser preguntado en un acto en la Casa Blanca sobre lo que le dijo esta semana a líderes de paises musulmanes o al presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes les aseguró que no permitiría a Israel seguir colonizando territorio en dirección al río Jordán, Trump confirmó tajante: "No, no lo permitiré. No va a ocurrir".

"Tanto si hablé con él como si no -y hablé con él-, no voy a permitir que Israel se anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente. Es momento de parar", añadió el republicano, que tiene previsto reunirse con Netanyahu en la Casa Blanca el próximo lunes.

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino, al que se han sumado diez países en los últimos días coincidiendo con la celebración de la 80 Asamblea General de la ONU, lo que lleva el total a 157 de los 193 Estados con presencia en Naciones Unidas.

