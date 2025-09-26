PALESTINA
Trump: "Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da"

Nazioarteko Justizia Auzitegiak ebatzi zuen Zisjordaniaren okupazioa legez kanpokoa dela. Datorren astelehenean Trumpek Netanyahu hartuko du Etxe Zurian.

netanyahu-trump-efe
Netanyahu eta Trump Etxe Zurian. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ostegun honetan ziurtatu duenez, ez du onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea: "Nahikoa da". Halaber, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin telefonoz hitz egin duela adierazi du. 

Etxe Zurian egindako ekitaldi batean, aste honetan Emmanuel Macron Frantziako presidenteari edo herrialde musulmanetako buruzagiei esandakoei buruz galdetu diote kazetariek. Trumpek mandatari horiei esandakoa berretsi du, eta azpimarratu du ez duela utziko Israelek Zisjordania anexionatzea. "Ez dut onartuko, ez da gertatuko", gaineratu du. 

"Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da. Gelditzeko unea da", esan du buruzagi errepublikanoak. Datorren astelehenean, Trumpek Netanyahu hartuko du Etxe Zurian.

Nazioarteko Justizia Auzitegiak iaz ebatzi zuen Zisjordaniaren okupazioa legez kanpokoa dela. 

Trump Palestinako Estatua aitortzearen aurka agertu da, azken egunetan hainbat herrialdek pausoa eman ostean. Gaur-gaurkoz, Nazio Batuen Erakundean ordezkaritza duten 193 estatuetatik 157k aitortu dute Palestinako Estatua.

Palestinako Estatua onartzea Hamas "saritzea" dela bota du Trumpek
Hagak legez kanpokotzat jo ditu Palestinako kokalekuak, eta legeak deuseztatzeko eskatu dio Israeli
Palestina Israel Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Firma de Biden en el Paseo Presidencial de la Casa Blanca
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joe Bidenen argazkiaren ordez, boligrafo automatiko baten argazkia jarri dute Etxe Zurian inauguratu duten Presidenteen Ospearen Pasealekuan 

Etxe Zuriak Presidenteen Ospearen Pasealekua inauguratu du, Bulego Obalaren kanpoaldean dagoen korridore batean. Bertan, Estatu Batuetako presidente guztien erretratuak daude, Joe Bidenena izan ezik. Agintari ohi demokrataren argazkiaren ordez, bere sinadura idazten ari den boligrafo automatiko baten argazkia eskegi dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Netanyahuk "hiltzaileei, haurrak erre eta bortxatzen dituztenei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenak mehatxatu ditu

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berriro azpimarratu du Palestinako Estatua ez dela "izango", eta iragarri du NBEren Batzar Nagusian egingo duela "haurren hiltzaile, bortxatzaile eta erregailuei Israelen bihotzean estatu bat" eman nahi dietenen kontra. "Gure egia esango dut: Israelgo herritarrena, Israelgo Defentsa Indarretako soldaduena, gure Estatuarena. Hiltzaileak, bortxatzaileak eta haurrak erretzen dituztenak kondenatu beharrean, Israelen bihotzean estatu bat eman nahi duten buruzagiak kondenatuko ditut", agindu du, eta gaineratu du ez dela Palestinako Estaturik izango.

