Trump: "Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da"
Nazioarteko Justizia Auzitegiak ebatzi zuen Zisjordaniaren okupazioa legez kanpokoa dela. Datorren astelehenean Trumpek Netanyahu hartuko du Etxe Zurian.
Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ostegun honetan ziurtatu duenez, ez du onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea: "Nahikoa da". Halaber, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin telefonoz hitz egin duela adierazi du.
Etxe Zurian egindako ekitaldi batean, aste honetan Emmanuel Macron Frantziako presidenteari edo herrialde musulmanetako buruzagiei esandakoei buruz galdetu diote kazetariek. Trumpek mandatari horiei esandakoa berretsi du, eta azpimarratu du ez duela utziko Israelek Zisjordania anexionatzea. "Ez dut onartuko, ez da gertatuko", gaineratu du.
"Ez dut onartuko Israelek Zisjordania anexionatzea. Nahikoa da. Gelditzeko unea da", esan du buruzagi errepublikanoak. Datorren astelehenean, Trumpek Netanyahu hartuko du Etxe Zurian.
Nazioarteko Justizia Auzitegiak iaz ebatzi zuen Zisjordaniaren okupazioa legez kanpokoa dela.
Trump Palestinako Estatua aitortzearen aurka agertu da, azken egunetan hainbat herrialdek pausoa eman ostean. Gaur-gaurkoz, Nazio Batuen Erakundean ordezkaritza duten 193 estatuetatik 157k aitortu dute Palestinako Estatua.
