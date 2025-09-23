GENOZIDIOA GAZAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estatu palestinarra onartzea Hamas "saritzea" dela salatu du Trumpek

Dagoeneko 157 herrialdek aitortzen dute Estatu palestinarra, gehiengo zabala Nazio Batuen Erakundean eserlekua duten 193 herrialdeen artean.

donald trump nbe onu
Donald Trump, gaur, NBEren Batzar Nagusian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan Nazio Batuen Erakundearen (NBE) Batzar Nagusian egindako hitzaldian salatu du hainbat herrialdek Palestinako Estatua onartu izana "saria" dela Hamasentzat.

"Ezin dugu ahaztu urriaren 7a. Eta orain, etengabeko gatazka pizteko balitz bezala, erakunde honetako batzuek Estatu palestinar bat alde bakarretik onartu nahi dute? Saria handiegia izango litzateke Hamaseko terroristentzat euren ankerkeriengatik", esan du Trumpek bere hitzaldian.

Estatu Batuetako agintariak hamar herrialdek, tartean Frantziak, Belgikak, Kanadak eta Erresuma Batuak, Nazio Batuen Erakundearen New Yorkeko egoitzan egiten ari diren goi mailako bileretan Palestinako Estatua onartzeko hartutako erabakiaren aurrean erantzuteko aprobetxatu du hitzaldia.

Dagoeneko 157 herrialdek onartzen dute Palestinako Estatua, gehiengo zabala NBEn egoitza duten 193 herrialdeen artean.

"Bahituak askatzeari edo su-etena onartzeari" uko egitea leporatu dio Trumpek Hamasi, eta "bakea egiteko arrazoizko eskaintzak behin eta berriz baztertu" dituztela ziurtatu du.

"Hau aspaldi konpondu ahal izan zen, baina Hamasen erreskate eskaerei amore eman beharrean, bakea nahi dutenek mezu bakar batekin bat egin beharko lukete: bahituak askatu orain", gaineratu du Trumpek.

Astelehenean, talde islamistak 60 eguneko su-etena bermatzeko eskatu zion AEBko presidenteari, Gazako Zerrendan gatibu dauden bahituen erdiak askatzearen truke, Fox Newsek jakitera eman duenez.

Proposamena Hamasek Egiptori eta Qatarri, bitartekariei, eman zien gutun batean formalizatu zen, AEBetako presidenteari helarazteko.

Israelek egindako bake urraketak

Trumpek Hamasi su-eten bat onartzeari uko egitea leporatu dion arren, egia esan beharra dago akordio bat lortu den gehienetan Israelek urratu egin duela.

Azken ituna abuztuaren 18an onartu zuen Hamasek. Orduan, 10 bahitu israeldar askatu ziren enklabeari laguntza masiboa ematearen truke, Israel blokeoarekin sortzen ari den goseteak eragindako krisi humanitario larria arintzeko.

Aldiz, Israelek ez zion jaramonik egin proposamenari, eta Gazako hiria hartzeko asmoekin jarraitu zuen.

NBEko batzorde independente batek, giza eskubideen kontalariek, GKEek eta gero eta herrialde gehiagok genozidiotzat jo dute Israelek Gazako Zerrendaren aurka egindako erasoaldi militarra; izan ere, dagoeneko 65.200 palestinar baino gehiago hil dira, horien artean 19.000 haur baino gehiago.

Hala ere, Nazio Batuen Erakundeak lurralde palestinar okupatuei buruz duen kontalariak, Francesca Albanesek, ziurtatu du Gazan hildakoen kopurua hamar aldiz handiagoa izan daitekeela hainbat iturriren arabera.

Gazako Zerrenda Palestina Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Nbe Nazio Batuen Erakundea Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Asamblea General de la ONU
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Palestinako Estatuaren aitortza erdigunean dela abiatuko  da NBEren 80. Batzar Nagusian

Erresuma Batuak, Kanadak, Australiak, Portugalek eta Frantziak aitortu dute ofizialki Palestinako Estatua, goi-bileraren bezperan. Horren aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak esan du ez dela inolaz ere Palestinako Estaturik egongo, eta Bezalel Smotrich zein Itamar Ben Gvir Israelgo ministroek Zisjordania anexionatzea proposatu dute, Palestinako Estatua aitortzeko erabakiei erantzuteko.

Gehiago kargatu