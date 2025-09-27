Europa
Alemania anuncia la aprobación de una ley para derribar drones

Berlín, ha anunciado que va a aprobar una ley para que su ejército pueda derribar estos drones.
18:00 - 20:00
Dron. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Alemaniak iragarri du droneak botatzeko lege bat onartuko duela
author image

EITB

Última actualización

Berlín ha anunciado que va a aprobar una ley para que su ejército pueda derribar drones. Las autoridades europeas están en alerta máxima ante la presencia de drones en su espacio aéreo. Ha habido varias incursiones de estos aparatos en Dinamarca, que llegaron incluso a paralizar el tráfico aéreo, y se investigan avistamientos en Alemania.

Alemania Drones Internacional Europa

