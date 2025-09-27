Europa
Alemaniak iragarri du droneak botatzeko lege bat onartuko duela

Berlín, ha anunciado que va a aprobar una ley para que su ejército pueda derribar estos drones.
18:00 - 20:00
Dron. Bideotik ateratako irudia.
EITB

EITB

Azken eguneratzea

Berlinek iragarri du lege bat onartuko duela bere armadak droneak bota ahal izateko. Europako agintariak alerta gorenean daude droneen presentziagatik Europako aire-espazioan. Hainbat izan dira Danimarkan, eta aire-zirkulazioa geldiarazi ere egin dute, eta Alemanian droneen begiztatzeak ikertzen ari dira.

Alemania Droneak Munduko albisteak Europa

