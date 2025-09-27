Un sargento del Ejército israelí, de viaje por España, denunciado en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra en Gaza
El militar israelí Shaul Shcherbatov, que se encuentra actualmente en España, ha sido denunciado este sábado en ante la Audiencia Nacional, por "un delito contra las personas y bienes en caso de conflicto armado, delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio", según han hecho público este sábado medios como Público, El País o La Sexta.
El denunciante, el periodista gazatí Alhaj Arafat, residente en España desde 2020, con protección internacional, habría tomado este decisión tras conocer a través de sus redes sociales que el militar israelí ha viajado este fin de semana a Madrid para asistir al partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
El denunciante explica que ha podido seguir el rastro del oficial israelí debido a que este ha ido contando en su cuenta de Instagram la llegada a Madrid, el pasado 25 de septiembre, así como imágenes del hotel donde se aloja. Anteriormente, habría ido publicando en la misma cuenta su participación en diferentes operaciones llevadas a cabo en la Franja de Gaza entre el 7 de octubre de 2023 y mayo de 2025.
Arafat aportaría en la denuncia fotografías extraídas del perfil de Instagram del sargento, que prueban su participación en el genocidio contra el pueblo gazatí, según afirma la denuncia.
Uno de los abogados del denunciante ha manifestado que el juzgado tendría que ordenar la detención del militar, "por lo menos para tomarle declaración, de cara a que los hechos denunciados, al menos, puedan servir a la Corte Penal Internacional".
De todos modos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado anteriormente admitir a trámite dos querellas contra sendos militares israelíes que también se encontraban en territorio español, alegando que la competencia para analizar y juzgar dichas pruebas la tiene la Corte Penal Internacional.
