Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo por los ataques rusos en Ucrania

Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los movimientos de Moscú.
Bandera Europa, Polonia y OTAN
Banderas de la UE, Polonia y la OTAN. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Poloniak aireko espazioa itxi du aldi baterako, Errusiak Ukrainan egindako erasoengatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han activado sistemas de defensa aérea como medida "preventiva", tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de "garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población".

Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Rusia contra Ucrania, según ha notificado el propio mando operativo en un comunicado difundido a través de la red social X.

Como parte de la operación, las autoridades militares polacas han reforzado asimismo la vigilancia en las regiones fronterizas para dar seguimiento a la situación actual y mantiene "sus fuerzas y recursos subordinados listos para una respuesta inmediata".

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha incidido en que las acciones emprendidas por la aviación polaca y aliada han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, poniendo el foco en la disuasión de posibles amenazas y en el mantenimiento de la integridad del espacio aéreo nacional en el marco del conflicto bélico que se desarrolla en la vecina Ucrania desde que Rusia invadiera el país en febrero de 2022.

