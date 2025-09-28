UKRAINAKO GERRA

Poloniak aireko espazioa itxi du aldi baterako, Errusia Ukrainan egiten ari den erasoengatik

Poloniako aire-indarrak, herrialde aliatuekin koordinatuta, Poloniako aire-espazioan lanean hasi dira, Moskuren mugimenduei aurre egiteko.
Bandera Europa, Polonia y OTAN
EB, Polonia eta NATOko banderak. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Poloniako Indar Armatuen Aginte Operatiboak igande honetako lehen orduan jakitera eman duenez, gerra-hegazkinak zabaldu eta aire-defentsarako sistemak aktibatu ditu, "prebentziozko" neurri gisa, Errusiak Ukrainaren aurka egindako azken aire-erasoen ostean, "aire-espazio nazionalaren segurtasuna bermatzeko eta herritarrak babesteko".

Poloniako aire-indarrak, herrialde aliatuekin koordinatuta, Poloniako aire-espazioan lanean hasi dira, Errusiaren irismen luzeko hegazkinek Ukrainaren aurka egindako bonbardaketei erantzuteko, agintari operatiboak berak X sare sozialaren bidez zabaldutako ohar batean jakinarazi duenez.

Operazioaren parte gisa, Poloniako agintari militarrek mugako eskualdeen zaintza indartu dute, egungo egoeraren jarraipena egiteko, eta "baliabideak prest dituzte berehalako erantzuna emateko".

Indar Armatuen Aginte Operatiboak azpimarratu du Poloniako hegazkinen eta aliatuen operazioak defentsarako eta prebentziorako baino ez direla izan, balizko mehatxuak uxatu eta aire-espazio nazionalaren osotasuna babeste aldera.

