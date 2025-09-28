Ucrania afirma que Rusia ha lanzado un ataque de 500 drones y 40 misiles esta pasada noche

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado este domingo de que durante la noche Rusia ha lanzado contra el territorio del país invadido casi 500 drones y cuarenta misiles, con el resultado de por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el Estado.



"Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", ha denunciado Zelenski en sus redes sociales.



Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina, han sido las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, ha afirmado.



"Hasta ahora hay informaciones de cuatro muertos en Kiev, incluida una niña de 12 años", ha declarado Zelenski, haciéndose eco de los datos que ya había avanzado la administración militar de la ciudad, y ha agregado que al menos 40 personas han resultado heridas en todo el país, entre ellas niños.



"Seguiremos contraatacando para privar a Rusia de sus flujos de ingresos y forzarla hacia la diplomacia. Todos los que quieren la paz deben respaldar los esfuerzos del presidente (estadounidense Donald) Trump y detener todas las importaciones rusas", ha asegurado.