Errusiak bart 500 drone eta 40 misil jaurti dituela salatu du Ukrainak

"Eraso basatiak, nahita eragindako izua, hiri arrunten aurka zuzendua: ia 500 drone eta 40 misil baino gehiago, Kinzhal misilak barne", salatu du Zelenskik sare sozialetan.

DONETSK (Ukraine), 22/09/2025.- A handout picture made available by the press service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanised Brigade of Ukrainian Armed Forces shows brigade servicemen patroling along at the frontline near Kostiantynivka, Donetsk region, Ukraine, 21 September 2025 (made available 22 September 2025), amid the ongoing Russian invasion. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Ukrainako soldauak, Donetsken. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak igande honetan jakitera eman duenez, Errusiak ia 500 drone eta 40 misil jaurti ditu bart herrialdearen aurka, eta gutxienez lau hildako utzi ditu Kieven eta 40 zauritu Estatu osoan.

"Eraso basatiak, nahita eragindako izua, hiri arrunten aurka zuzendua: ia 500 drone eta 40 misil baino gehiago, Kinzhal misilak barne", salatu du Zelenskik sare sozialetan.

Errusiako erasoen helburu nagusiak, Kiev hiriburutik haratago, Zaporizhia, Khmelnytsky, Sumy, Mykolaiv, Txernihiv eta Odesa eskualdeak izan dira, herrialdearen hegoaldean, iparraldean eta erdialdean.

"Orain arte, lau hildako izan dira Kieven, 12 urteko neskato bat tartean", esan du Zelenskik, hiriko administrazio militarrak aurreratu dituen datuen berri emanez, eta herrialde osoan gutxienez 40 pertsona zauritu direla gaineratu du, tartean haurrak.

"Kontraerasoan jarraituko dugu Errusiari bere diru-sarrera fluxuak kentzeko eta diplomaziara behartzeko. Bakea nahi duten guztiek Donald Trump presidentearen ahaleginak babestu behar dituzte, eta Errusiako inportazio guztiak geldiarazi", adierazi du.

