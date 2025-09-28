Varias personas han resultado heridas en un tiroteo en una iglesia de Michigan
Varias personas han sido heridas en una iglesia de Grand Blanc, Michigan, tras un tiroteo. El suceso ha provocado un incendio en la misma iglesia. El tirador ha sido abatido.
Hamás pide a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a dos rehenes en Gaza, con los que ha perdido contacto
Por otra parte, el número de gazatíes asesinados ha ascendido ya a más de 66 000 personas, sin contar los miles de cadáveres que siguen entre los escombros o tirados en lugares de difícil acceso para los rescatistas.
Cuatro muertos y más de 70 heridos en Ucrania en una de las ofensivas aéreas más largas y duras del ejército ruso
"Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", ha denunciado Zelenski en sus redes sociales.
Polonia cierra temporalmente su espacio aéreo por los ataques rusos en Ucrania
Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los movimientos de Moscú.
Entre 60 000 y 100 000 personas se manifiestan en Berlín para pedir el fin del genocidio en Gaza
Por otra parte, Israel ha dado a conocer que 750 000 personas han salido ya del Ciudad de Gaza desde el inicio de la ofensiva. Este sábado se han contabilizado ya cerca de 50 asesinatos, entre ellas varios niños, dos médicos y un periodista.
Alemania anuncia la aprobación de una ley para derribar drones
Berlín ha anunciado que va a aprobar una ley para que su ejército pueda derribar drones. Las autoridades europeas están en alerta máxima ante la presencia de drones en su espacio aéreo. Ha habido varias incursiones de estos aparatos en Dinamarca, que llegaron incluso a paralizar el tráfico aéreo, y se investigan avistamientos en Alemania.
Un sargento del Ejército israelí, de viaje por España, denunciado en la Audiencia Nacional por crímenes de guerra en Gaza
La denuncia la ha interpuesto un periodista palestino residente en España, tras constatar que el sargento ha acudido este fin de semana a Madrid para asistir a un partido de fútbol. El sargento habría ido documentado en sus redes sociales su papel en las demoliciones de casas en la Franja de Gaza así como su estancia en Madrid.
Trump ordena el despliegue de tropas y el uso de "fuerza total" en Portland, para hacer frente a las protestas
El presidente de Estados Unidos busca así "proteger" la ciudad y el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EE.UU. revoca la visa a Petro acusado de instar a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump
El presidente colombiano ha afirmado que esta decisión "rompe todas las normas de inmunidad" en las que se basa la ONU, y también ha criticado que la sede esté situada en Nueva York.
Nuevos documentos prueban la relación de Elon Musk con el pederasta Jeffrey Epstein
La documentación publicada por congresistas demócratas muestra que el magnate financiero, Peter Thiel y Steve Bannon agendaron posibles viajes a "una isla" para reunirse con Jeffrey Epstein.