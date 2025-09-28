Hoy es noticia
Varias personas han resultado heridas en un tiroteo en una iglesia de Michigan

Varias personas han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan. El templo cristiano estaría en llamas. "Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook. Además, ha informado de que "la iglesia sufre un incendio activo" y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han instado al resto de la población.
La iglesia de Grand Blanc se ha incendiado tras el tiroteo. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Hainbat pertsona zauritu dira Michiganeko eliza batean izandako tiroketa batean
Agencias | EITB

Varias personas han sido heridas en una iglesia de Grand Blanc, Michigan, tras un tiroteo. El suceso ha provocado un incendio en la misma iglesia. El tirador ha sido abatido.

