Hainbat pertsona zauritu dira Michiganeko eliza batean izandako tiroketa batean

Varias personas han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la localidad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan. El templo cristiano estaría en llamas. "Ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", ha publicado el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página en Facebook. Además, ha informado de que "la iglesia sufre un incendio activo" y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han instado al resto de la población.
Grand Blanceko elizak su hartu du tiroketaren ostean. Bideotik ateratako irudia.
Agentziak | EITB

Hainbat pertsona zauritu dira Grand Blanceko eliza batean (Michigan), tiroketa baten ondorioz, eta sutea izan da elizan bertan. Tirogilea hil dute jada.

