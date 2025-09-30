Amplio respaldo internacional al plan de Trump para Gaza

El presidente de Estados Unidos ha presentado una propuesta de 20 puntos que incluye la desmilitarización de Gaza, la retirada del Ejército israelí, un intercambio de rehenes por presos palestinos y una transición tutelada por Washington con Tony Blair como mediador. La Autoridad Palestina, Egipto y Qatar han mostrado su apoyo, mientras que Hamás aún no se ha pronunciado.

Donald Trump ha planteado a Benjamin Netanyahu un ultimátum: o Hamás acepta el plan o Estados Unidos dará su apoyo total a Israel para destruir a la organización islamista. La propuesta, que contempla la rendición de Hamás y la apertura de una vía hacia la solución de dos Estados, ha sido bien recibida por la Autoridad Nacional Palestina y por varios países árabes, entre ellos Egipto y Qatar. En Europa, España, Francia, Italia y Reino Unido han celebrado la iniciativa como una oportunidad para desbloquear el conflicto.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha instado a Hamás a liberar de inmediato a los rehenes y ha defendido un “debate en profundidad” para construir una paz duradera. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha considerado que la propuesta de Trump podría marcar “un punto de inflexión” y ha subrayado que Italia apoyará los esfuerzos de Washington y sus socios europeos.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha aplaudido la iniciativa porque “materializa principios que Portugal siempre ha defendido”, mientras que su homólogo neerlandés, Dick Schoof, ha confiado en que este plan suponga un paso serio hacia la solución de dos Estados.

Las reacciones se han sucedido durante la madrugada, reflejando una amplia acogida internacional a un plan que busca poner fin a la guerra en Gaza y reabrir el horizonte de una paz duradera en Oriente Próximo.