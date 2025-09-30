GAZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nazioartean babes zabala eman diote Trumpek Gazarako duen planari

Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi Estatuen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ondo hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan, gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena.

FOTODELDÍA JJL001. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 29/09/2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), estrecha la mano del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa este lunes, en la Casa Blanca en Washington D. C. (Estados Unidos) . En su reunión, Trump presionó a Netanyahu para que aceptara un acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra en curso de Israel en Gaza y para que Hamás liberara a los rehenes que aún permanecían en su poder. EFE/EPA/ Jim Lo Scalzo / Pool
Netanyahu eta Trump, atzoko bileraren ostean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak 20 puntuko proposamena aurkeztu du, besteak beste, Gaza desmilitarizatzea, Israelgo Armada erretiratzea, preso palestinarrek bahituak trukatzea eta Washingtonek babestutako trantsizioa egitea, Tony Blair bitartekari dela.

Donald Trumpek ultimatum bat proposatu dio Benjamin Netanyahuri: edo Hamasek plana onartzen du, edo AEBk erabateko babesa emango dio Israeli erakunde islamista suntsitzeko. Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi estaturen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ongi hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan gatazka desblokeatzeko aukera gisa ospatu dute ekimena.

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak bahituak berehala askatzeko eskatu dio Hamasi, eta bake iraunkorra eraikitzeko "eztabaida sakona" defendatu du. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren ustez, Trumpen proposamena "inflexio puntua" izan liteke, eta Italiak Washingtonen eta Europako kideen ahaleginak babestuko dituela azpimarratu du.

Luis Montenegro Portugalgo lehen ministroak txalotu egin du ekimena, "Portugalek beti defendatu dituen printzipioak gauzatzen dituelako". Bestalde, Dick Schoof Herbehereetako lehen ministroak espero du plan hori urrats serioa izatea bi estatuen konponbiderako bidean.

Erreakzioak goizaldean izan dira, Gazako gerrari amaiera eman eta Ekialde Hurbilean bake iraunkorra lortzeko helburua duen plan bati harrera zabala eginez nazioartean.

Tony Blair

Tony Blair Erresuma Batuko lehen ministro ohiak bake plana "ausarta eta inteligentea" dela esan du.

Hala adierazi du Aldaketa Globalerako Institutuaren bidez zabaldutako ohar batean. Bertan azpimarratu duenez, plan hori onartuz gero, "Gazari berehalako arintzea eman diezaioke eta bere herriarentzat etorkizun hobea eta oparoagoa izateko aukera eskaini, eta, aldi berean, Israelen erabateko segurtasun iraunkorra eta bahitu guztien askapena bermatzen du".

"Bi urteko gerrari, miseriari eta sufrimenduari amaiera emateko aukerarik onena eskaintzen digu, eta Trump presidenteari bere lidergoa, erabakitasuna eta konpromisoa eskertzen dizkiot", gaineratu du.

Benjamin Netanyahu Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Israel Gazako Zerrenda Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu