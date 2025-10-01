Israel asegura que está cerca de completar el cerco a la ciudad de Gaza y da una "última oportunidad" para huir

El ministro de Defensa de Israel Israel Katz, ha asegurado este miércoles que las tropas israelíes están avanzando en sus esfuerzos para completar el cerco a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y ha anunciado "una última oportunidad" para que los residentes de la localidad abandonen la ciudad ante la intensificación de la ofensiva.



Katz ha señalado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están completando la toma de la zona occidental del corredor de Netzarim, al sur de la ciudad, "seccionando Gaza entre su norte y su sur". "Esto reforzará el cerco en torno a la ciudad de Gaza y todos los que la abandonen estarán forzados a pasar por puestos de control de las FDI", ha agregado.



"Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que decidan irse hacia el sur dejen aislados en la ciudad de Gaza a los terroristas de Hamás, dado que las actividades de las FDI continúan con plena fuerza", ha advertido, antes de argumentar que los que se queden en la localidad serán considerados "terroristas y personas que apoyan el terrorismo".



En este sentido, ha destacado que el Ejército "se prepara ante todas las posibilidades y está decidido a continuar sus operaciones hasta el retorno de todos los rehenes y el desarme de Hamás, de cara al fin de la guerra", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

