Gaza erabat setiatzear dagoela esan du Israelek, eta ihes egiteko "azken aukera" eman die gazatarrei

"Hegoalderatz joatea da Gazako biztanleek duten azken aukera, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak.

September 20, 2025, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians flee Gaza City, by foot and vehicles, carrying their belongings along the coastal road in Nuseirat toward the southern Gaza Strip, Friday, Sept, 20, 2025,Image: 1038810184, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Moiz Salhi / Zuma Press / ContactoPhoto Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. 20/9/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Palestinarrak, Gazako hiritik ihesi. Argazkia: EFE

author image

EITB

Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak asteazken honetan adierazi duenez, Israelen tropak Zerrendaren iparraldean aurrera egiten ari dira Gaza erabat setiatzeko, eta "azken aukera" eman die gazatarrei hiria utz dezaten, erasoaldia areagotu egin baita.

Katzek adierazi duenez, Israelgo Defentsa Indarrak (FDI) Netzarim korridorearen mendebaldeko eremua hartzen ari dira, hiriaren hegoaldean, "Gaza iparraldearen eta hegoaldearen artean ebakiz". "Horrek Gaza hiriaren inguruko setioa indartuko du, eta alde egiten duten guztiak FDIren kontrol-postuetatik pasatzera behartuta egongo dira", gaineratu du.

"Hegoalderatz joateko Gazako biztanleek duten azken aukera da, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak. Gazan geratzen direnak "terroristatzat eta terrorismoa babesten duten pertsonatzat" hartuko dituztela gaineratu du. 

Ildo horretan, nabarmendu duenez, Armada "edozein gauzari aurre egiteko prestatzen ari da, eta bere operazioekin jarraitzeko erabakia du, bahitu guztiak itzuli eta Hamas desarmatu arte, gerra amaitzeko", Israelgo The Times of Israel egunkariak jaso duenez.

