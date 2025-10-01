Gaza erabat setiatzear dagoela esan du Israelek, eta ihes egiteko "azken aukera" eman die gazatarrei
"Hegoalderatz joatea da Gazako biztanleek duten azken aukera, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak.
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak asteazken honetan adierazi duenez, Israelen tropak Zerrendaren iparraldean aurrera egiten ari dira Gaza erabat setiatzeko, eta "azken aukera" eman die gazatarrei hiria utz dezaten, erasoaldia areagotu egin baita.
Katzek adierazi duenez, Israelgo Defentsa Indarrak (FDI) Netzarim korridorearen mendebaldeko eremua hartzen ari dira, hiriaren hegoaldean, "Gaza iparraldearen eta hegoaldearen artean ebakiz". "Horrek Gaza hiriaren inguruko setioa indartuko du, eta alde egiten duten guztiak FDIren kontrol-postuetatik pasatzera behartuta egongo dira", gaineratu du.
"Hegoalderatz joateko Gazako biztanleek duten azken aukera da, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak. Gazan geratzen direnak "terroristatzat eta terrorismoa babesten duten pertsonatzat" hartuko dituztela gaineratu du.
Ildo horretan, nabarmendu duenez, Armada "edozein gauzari aurre egiteko prestatzen ari da, eta bere operazioekin jarraitzeko erabakia du, bahitu guztiak itzuli eta Hamas desarmatu arte, gerra amaitzeko", Israelgo The Times of Israel egunkariak jaso duenez.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka
Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.
AEBn, aurrekontuak egiteko akordio faltak Gobernu Federala zati batean ixtea eragin du
Ordezkaritza zabalena duten alderdiek ez dute lortu nork bere aurrekontu-proposamena aurrera ateratzeko adina babes. Oraingoz, itxierak ez du eraginik funtsezko zerbitzuetan, baina akordioa lortu arte funtzionarioek ez dute kobratuko.
Trumpen muga-zerga berriak, indarrean: sendagaien gainean % 100ekoa ezarri du
Gaurtik aurrera, inportatutako sendagai guztiek % 100eko muga-zerga izango dute; atzerritik joandako kamioi handiek, % 25ekoa; eta sukaldeko altzariek, bainugeletarako apain-mahaiek eta horiekin lotutako produktuek, berriz, % 50ekoa.
Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.
Gutxienez 60 pertsona hil dira Filipinetako erdialdean, 6,9 graduko lurrikara baten ondorioz
Biktima gehienak Bogon izan dira, Cebu eskualdearen iparraldean eta epizentroko gertuenetako gune batean.
Trumpen planari buruzko galdeketak hasi ditu Hamasek, eta baliteke erantzun bat emateko egunak behar izatea
AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio talde palestinarrari bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.
Gutxienez 19 pertsona hil eta 20 baino gehiago agertu barik daude Vietnamen, 'Bualoi' tifoiaren ondorioz
Aurten Vietnam astindu duen ekaitzik hilgarrienak 80 pertsona baino gehiago zauritu ditu, eta 105.000 etxebizitza baino gehiago kaltetu erdialde-iparraldeko hamabost probintziatan baino gehiagotan, tokiko agintariek jakitera eman dutenez.
Netanyahuk ukatu egin du Trumpekin Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana
X sare sozialaren bidez zabaldutako bideo batean Israelgo lehen ministroak gaineratu du Palestinako Estatua ez dagoela "akordioan idatzita ere". Hala ere, Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake akordioaren 19. puntuan jasota daude "Zerrenda desmilitarizatzea eta etorkizunean Palestinako Estatua negoziatzeko aukera".
Israelek Gazara laguntza zeraman 'Askatasunaren Ontzidiaren' itsasontzia atzeman du
Laguntza humanitarioa duen itsasontziak 12 pertsona ditu barruan, eta horien artean dago Greta Thunberg aktibista, zeinak nazioarteko laguntza eskatu duen X. zenbakian eskegitako bideo batean.