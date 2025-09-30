Bilera Etxe Zurian
Netanyahuk ukatu egin du Trumpekin Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana

X sare sozialaren bidez zabaldutako bideo batean Israelgo lehen ministroak gaineratu du Palestinako Estatua ez dagoela "akordioan idatzita ere". Hala ere, Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake akordioaren 19. puntuan jasota daude "Zerrenda desmilitarizatzea eta etorkizunean Palestinako Estatua negoziatzeko aukera".

author image

EITB

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak astearte goizaldean X sare sozialean argitaratutako bideo batean adierazi duenez, Gazako bake plana onartzeko Donald Trump AEBko presidentearekin egindako bileran ez zuten Palestinako Estatua ezartzea adostu.

"Erabat, ez", esan du Netanyahuk astearte goizaldean X kontuan argitaratutako bideo batean. Bertan, aurten Washingtonera egin duen laugarren bisitaren balantzea egin du. Eta Estatu Palestinarraren sorrerari buruz gaineratu du: "Akordioan idatzita ere ez dago".

Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake-planan aurreikusita dago Hamasen presentziarik gabeko trantsizioko gobernu bat, Gazako Zerrendaren desmilitarizazioa eta etorkizunean estatu palestinar bat negoziatzeko aukera. 

Hala jasotzen du 19. puntuak: "Gaza berreraikitzen ari den heinean eta Palestinako Agintaritzaren erreforma-programa fideltasunez gauzatzen den neurrian, posible da azkenean autodeterminaziorako eta Palestinako Estatu bat sortzeko bide sinesgarri baterako baldintzak ematea, eta herri palestinarraren gogoa baita".

Bere bideoan, Netanyahuk berretsi du Israelek bere gain hartuko duela Zerrendaren "segurtasunaren ardura", eta azpimarratu du ez Hamas ez Palestinako Aginte Nazionala (PAN) ez direla gobernuak gerra amaitu ostean bere gain hartuko duen administrazio zibileko kide izango.

Hala ere, Bake Planaren 9. puntuan azpimarratzen denez, PANek, bere erreformak amaitu ondoren, "Gazaren kontrola modu seguru eta eraginkorrean berreskuratu ahal izango du".

Benjamin Netanyahu Israel Palestina Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

