Trumpen planari buruzko galdeketak hasi ditu Hamasek, eta baliteke erantzun bat emateko egunak behar izatea
AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio talde palestinarrari bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.
Hamas talde palestinarrak Donald Trump AEBko presidenteak atzo aurkeztutako bake planari buruzko kontsultak hasi ditu astearte honetan bere buruzagi politiko eta militarrekin, eta baliteke erantzunak "egun batzuk" behar izatea, alderdi islamistako iturri batek jakitera eman duenez.
Kontsulta sorta Palestinan zein atzerrian egiten ari dira, eta erantzuna "nazionala" izango da. Hala ere, mugimenduko kideen arteko komunikazioa konplexua denez, "egun batzuk" atzeratuko da erantzun hori.
Informatzaileak azpimarratu duenez, alderdiak "akordio integral bat lortu nahi du gerra eta erasoa gelditzeko, Israel Gazako Zerrendatik erabat erretiratzea bermatzeko, 2007tik ezarritako blokeoa amaitzeko eta Zerrenda berreraikitzeko".
Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan adierazi duenez, Hamasek "hiruzpalau egun" ditu astelehenean errepublikanoak aurkeztutako bake planari erantzuteko.
Hori egin ezean, "amaiera tristea izango da", esan du estatubatuarrak, Gazako etorkizunaren zama guztia Hamasen esku utzita.
Gaur, Majed al Ansari Qatarreko Atzerri Ministerioko bozeramaileak adierazi duenez, "oraindik goiz da" Hamasek planari erantzuteko, baina herrialde bitartekaria "baikorra" dela gaineratu du.
Gaur gauean bilera egingo dute Hamaseko negoziatzaileek Dohan, eta "Turkiako ordezkaritza batek parte hartuko du", Al Ansariren arabera.
Trumpen proposamenak berehalako su-etena aurreikusten du Gazan, Israelgo Armada pixkanaka erretiratzea, ehunka preso palestinar askatzearen truke bahituak erabat libre uztea eta Nazio Batuen bidez laguntza humanitarioa bidaltzea.
Era berean, Hamas erabat desarmatzea (Zerrendako gobernantzatik kanpo geratuko litzateke) eta Palestinako teknokratek eta nazioarteko adituek osatutako trantsizioko gobernu bat ezartzea aurreikusten du, "Bakearen Batzordeak" gainbegiratuta.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Gutxienez 19 pertsona hil eta 20 baino gehiago agertu barik daude Vietnamen, 'Bualoi' tifoiaren ondorioz
Aurten Vietnam astindu duen ekaitzik hilgarrienak 80 pertsona baino gehiago zauritu ditu, eta 105.000 etxebizitza baino gehiago kaltetu erdialde-iparraldeko hamabost probintziatan baino gehiagotan, tokiko agintariek jakitera eman dutenez.
Netanyahuk ukatu egin du Trumpekin Palestinako Estatua ezartzearen alde agertu izana
X sare sozialaren bidez zabaldutako bideo batean Israelgo lehen ministroak gaineratu du Palestinako Estatua ez dagoela "akordioan idatzita ere". Hala ere, Trumpek astelehen honetan Etxe Zurian aurkeztutako bake akordioaren 19. puntuan jasota daude "Zerrenda desmilitarizatzea eta etorkizunean Palestinako Estatua negoziatzeko aukera".
Israelek Gazara laguntza zeraman 'Askatasunaren Ontzidiaren' itsasontzia atzeman du
Laguntza humanitarioa duen itsasontziak 12 pertsona ditu barruan, eta horien artean dago Greta Thunberg aktibista, zeinak nazioarteko laguntza eskatu duen X. zenbakian eskegitako bideo batean.
Iranek Israeli erantzun dio Tel Avivera eta Jerusalemera dozenaka misil botata
Israelgo Armadak "eremu babestuetan" egoteko gomendatu die herritarrei, Iranen kontraerasoaren aurrean "beste abisu bat eman arte". "Defentsa sistemak mehatxua geldiarazteko lanean ari dira", adierazi du sare sozialetan argitaratutako mezu batean.
Albiste izango da: Trumpen plana Gazarako, Bernedoko udalekuak eta BBVA-Sabadell eskaintza publikoa
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Nazioartean babes zabala eman diote Trumpek Gazarako duen planari
Proposamena, Hamasen errendizioa eta bi estatuen konponbiderako bidea irekitzea aurreikusten duena, ondo hartu dute Palestinako Aginte Nazionalak eta hainbat herrialde arabiarrek, tartean Egiptok eta Qatarrek. Europan, Espainian, Frantzian, Italian eta Erresuma Batuan, gatazka desblokeatzeko aukera gisa hartu dute ekimena.
Trumpen plana Gazan bakea lortzeko: bahituak askatzea, Hamas armagabetzea eta okupazioa uztea
Hamas talde islamistak bere iritzia eman behar du oraindik, eta Israelgo lehen ministroak adierazi duenez, onartzen ez badu, "Israelek bere lana amaituko du".
Netanyahuk bat egin du Trumpek Gazarako duen planarekin, baina Hamasek onartzen ez badu "Israelek bere lana amaituko" duela gaineratu du
Netanyahuren hitzetan, Trump "Israelek Etxe Zurian inoiz izan duen lagunik handiena da", eta azpimarratu du Washingtonen planak bat egiten duela Gobernuak enklabearen aurkako erasoaldiari amaiera emateko ezarri zituen bost printzipioekin.
Trumpek Etxe Zurian hartu du Netanyahu, eta Gazan bakea lortzeko konfiantza agertu du: "Ziur nago"
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak aurreratu du Ekialde Hurbilean akordio berri bat lortzetik gertu dagoela, Gaza eta Zisjordaniarako plan batekin.