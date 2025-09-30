Genozidioa Gazan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpen planari buruzko galdeketak hasi ditu Hamasek, eta baliteke erantzun bat emateko egunak behar izatea

AEBko presidenteak "hiruzpalau eguneko" tartea eman dio talde palestinarrari bake plana onartzen duen ala ez erabakitzeko.

(Foto de ARCHIVO) April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan. The event was initiated in 1979 in Iran, shortly after the Islamic Revolution. Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 05/4/2024
Libanon Palestinaren aldeko mural baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamas talde palestinarrak Donald Trump AEBko presidenteak atzo aurkeztutako bake planari buruzko kontsultak hasi ditu astearte honetan bere buruzagi politiko eta militarrekin, eta baliteke erantzunak "egun batzuk" behar izatea, alderdi islamistako iturri batek jakitera eman duenez.

Kontsulta sorta Palestinan zein atzerrian egiten ari dira, eta erantzuna "nazionala" izango da. Hala ere, mugimenduko kideen arteko komunikazioa konplexua denez, "egun batzuk" atzeratuko da erantzun hori.

Informatzaileak azpimarratu duenez, alderdiak "akordio integral bat lortu nahi du gerra eta erasoa gelditzeko, Israel Gazako Zerrendatik erabat erretiratzea bermatzeko, 2007tik ezarritako blokeoa amaitzeko eta Zerrenda berreraikitzeko".

Bestalde, Donald Trump AEBko presidenteak astearte honetan adierazi duenez, Hamasek "hiruzpalau egun" ditu astelehenean errepublikanoak aurkeztutako bake planari erantzuteko.

Hori egin ezean, "amaiera tristea izango da", esan du estatubatuarrak, Gazako etorkizunaren zama guztia Hamasen esku utzita.

Gaur, Majed al Ansari Qatarreko Atzerri Ministerioko bozeramaileak adierazi duenez, "oraindik goiz da" Hamasek planari erantzuteko, baina herrialde bitartekaria "baikorra" dela gaineratu du.

Gaur gauean bilera egingo dute Hamaseko negoziatzaileek Dohan, eta "Turkiako ordezkaritza batek parte hartuko du", Al Ansariren arabera.

Trumpen proposamenak berehalako su-etena aurreikusten du Gazan, Israelgo Armada pixkanaka erretiratzea, ehunka preso palestinar askatzearen truke bahituak erabat libre uztea eta Nazio Batuen bidez laguntza humanitarioa bidaltzea.

Era berean, Hamas erabat desarmatzea (Zerrendako gobernantzatik kanpo geratuko litzateke) eta Palestinako teknokratek eta nazioarteko adituek osatutako trantsizioko gobernu bat ezartzea aurreikusten du, "Bakearen Batzordeak" gainbegiratuta.

Netanyahuk "babestu" egin du Trumpek Gazarako duen plana, eta Hamasek onartzen ez badu "Israelek bere lana amaituko" duela esan du
Gazako Zerrenda Palestina Hamas Israel Donald Trump Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu