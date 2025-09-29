Gerra Gazan
Netanyahuk Trumpen plana onartu du Gazako bakerako

Donald Trump AEBko presidenteak Gazaren etorkizunerako 20 puntuko plana proposatu dio Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari, Etxe Zurian egin duten bileran.

WASHINGTON (United States), 29/09/2025.- US President Donald Trump (L) welcomes Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) to the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. Trump is planning to press Netanyahu to accept a peace deal to end Israel’s ongoing war in Gaza and for Hamas to free their remaining hostages. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Donald Trump eta Benjamin Netanyahu. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

