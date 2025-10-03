Global Sumud Flotilla
473 detenidos de la Flotilla Sumud son trasladados a una prisión del sur de Israel

Aún no se sabe cuántas de esas personas han accedido a ser deportadas inmediatamente y cuántas no, las dos posibilidades que tienen los arrestados. Según ha informado el Ministerio de Exteriores italiano, los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Flotilla ya han sido trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para tomar un vuelo regular hacia Roma.

ASHDOD (ISRAEL), 02/10/2025.- Imagen de la actividad de las fuerzas de seguridad israelíes este jueves en el puerto de Ashdod. La Policía de Israel anunció este jueves que ha fichado a 250 personas que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla antes de presentarlas ante el juez de cara a su eventual deportación. El comunicado policial precisó que buscan "garantizar el orden público y frustrar cualquier intento de socavar la legitimidad de las acciones del Estado de Israel". EFE/Policía de Israel -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Miembros de la Flotilla pasan controles en el puerto de Ashdod. EFE.
Euskaraz irakurri: Sumud ontzidiko 473 atxilotu Israelgo hegoaldeko espetxe batera eraman dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un total de 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla detenidos por las autoridades israelíes por navegar hacia Gaza para llevar ayuda a la Franja palestina han sido trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur de Israel.

Según ha informado este viernes a agencias Loubna Tuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, ese es el número de pasajeros de los barcos interceptados por Israel conducidos a la prisión, desde donde previsiblemente serán deportados a sus países.

La letrada no ha sabido detallar cuántas de esas personas han accedido a ser deportadas inmediatamente y cuántas no, las dos posibilidades que tienen los arrestados.

En el primer caso, se les lleva al aeropuerto para coger un vuelo de deportación y en el segundo se abre un procedimiento judicial en el que un juez decidiría sobre su deportación, un proceso que requiere más tiempo.

Según ha informado el Ministerio de Exteriores italiano, los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Flotilla ya han sido trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para tomar un vuelo regular hacia Roma.

Se trata de las eurodiputadas del Alianza Verdes de izquierdas Benedetta Scuderi, del Partido Demócrata (PD) Annalisa Corrado, el senador del Movimiento 5 Estrellas Marco Croatti y el diputado del PD Arturo Scotto.

Desde la noche del miércoles y durante doce horas, la Armada israelí abordó uno a uno los más de 40 barcos que componían la Flotilla, de la que solo sigue navegando en el Mediterráneo uno, el Marinette, que sigue su travesía rumbo a Gaza.

En un vídeo difundido en redes sociales, se puede ver a los más de 400 miembros de la flotilla detenidos, sentados en el suelo y al ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir frente a ellos, increpándoles y llamándoles terroristas. 

Israel Palestina Franja de Gaza Derechos humanos Internacional

