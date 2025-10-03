Global Sumud Flotilla
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sumud ontzidiko 473 atxilotu Israelgo hegoaldeko espetxe batera eraman dituzte

Oraindik ez dute jakinarazi zenbat pertsona deportatu dituzten jada eta zenbat geratu diren epai zain, atxilotuek bi aukera horiek baitituzte. Italiako Atzerri Ministerioak jakitera eman duenez, flotillako parlamentari eta eurodiputatu italiarrak Tel Aviveko aireportura eraman dituzte, handik Erromarako hegaldi erregular bat hartzeko.

ASHDOD (ISRAEL), 02/10/2025.- Imagen de la actividad de las fuerzas de seguridad israelíes este jueves en el puerto de Ashdod. La Policía de Israel anunció este jueves que ha fichado a 250 personas que viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla antes de presentarlas ante el juez de cara a su eventual deportación. El comunicado policial precisó que buscan "garantizar el orden público y frustrar cualquier intento de socavar la legitimidad de las acciones del Estado de Israel". EFE/Policía de Israel -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Flotillako kideak, Axdodeko portuan kontrolak pasatzen. EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo agintariek Gazara laguntza zeramatela atxilotutako Global Sumud Flotillako 473 tripulatzaile Negev basamortuko (Israel hegoaldea) Saharonim espetxera eraman dituzte. 

Adalah Flotillaren talde juridikoko kide Loubna Tuma abokatuak berri-agentziei jakinarazi dienez, hori da Israelek presondegira eramandako itsasontzietako bidaiari kopurua.

Abokatuak ez du jakin zehazten pertsona horietatik zenbat deportatu dituzten berehala eta zenbatek aukeratu duten epaiketa zain geratzea, atxilotuek  aukera horiek baitituzte.

Lehenengoa hautatu dutenak aireportura eraman dituzte deportazio hegaldi bat hartzeko. Bigarrenaren alde egin dutenen kasuan, berriz, prozedura judizial bat ireki dute, eta epaile batek erabakiko ditu deportazioaren ingurukoak; prozesu horrek, baina, denbora gehiago eskatzen du.

Italiako Atzerri Ministerioak jakinarazi duenez, flotillan zihoazen parlamentari eta eurodiputatu italiarrak Tel Aviveko aireportura eraman dituzte jada, Erromarako hegaldi erregular bat hartzeko.

Ezkerreko Aliantza Berdeko Benedetta Scuderi, Alderdi Demokratako Annalisa Corrado, Marco Croatti 5 Izar Mugimenduko senataria eta Arturo Scotto PDko diputatua dira.

Asteazken gauetik eta hamabi orduz, Israelgo Armadak banan-banan egin zien eraso flotilla osatzen zuten 40 itsasontzi baino gehiagori. Bakar bat dago orain Mediterraneoan Gazara bidean: Marinette itsasontzia.

Sare sozialetan zabaldutako bideo batean ikus daitezke atxilotutako 400 kide baino gehiago, lurrean eserita, eta Itamar Ben-Gvir Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministroa aurrean dutela, oihuka, atxilotuei "terrorista" deitzen.

Israel Palestina Gazako Zerrenda Giza eskubideak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu