Trump da a Hamás hasta el domingo para aceptar su plan para Gaza o desatará "un infierno"

El plan propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.
WASHINGTON (United States), 29/09/2025.- US President Donald Trump (R) shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) after they spoke at a press conference in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end IsraelÕs on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Donald Trump junto a su homólogo israelí. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek igandera arte eman dio Hamasi Gazarako plana onartzeko edo "infernu bat" azaleratzeko
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Hamás tiene hasta el domingo a las 18:00 horas de Washington (22:00 GMT) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.

MANCHESTER (United Kingdom), 03/10/2025.- Police Forensics Officers work at the scene of a deadly terror attack in Manchester, Britain, 03 October 2025. Two people died after a car and stabbing attack at a synagogue in Manchester on 02 October, and the attacker, who has been named as 35-year-old British citizen Jihad Al-Shamie, was shot dead by police. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Policía confirma que una de las víctimas de la sinagoga de Mánchester murió por disparos de los agentes

Según el jefe de la Policía de la ciudad, se cree que el sospechoso, Jihad Al-Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los agentes de la GMP con armas autorizadas mientras trataban de impedir que el agresor entrara en la sinagoga, por lo que las heridas de bala de la víctima tuvieron que ser producidas por los agentes, de forma involuntaria..

