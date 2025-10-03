GAZA
Trumpek igandera arte eman dio Hamasi Gazarako plana onartzeko, edo "inoiz ikusi ez den infernua piztuko da"

Planak gerra berehala amaitzea, bahituak askatzea eta Gazarako trantsizio gobernu bat eratzea proposatzen du, agintari estatubatuarrak eta Tony Blair Britainia Handiko lehen ministro ohiak gainbegiratuta.
WASHINGTON (United States), 29/09/2025.- US President Donald Trump (R) shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) after they spoke at a press conference in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end IsraelÕs on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Donald Trump eta Benjamin Netanyahu. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak esan du Hamasek igandera arte duela errepublikanoak Gazako Zerrendarako proposatutako bake plana onartzeko, edo "inoiz ikusi ez den infernua piztuko da". Zehazki, Washingtongo 18:00etan (22:00 GMT) amaitutzat emango du epea.

