Estados Unidos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos menores mueren y otros dos están en estado crítico en un tiroteo en Texas

Dos niños muertos y otros dos heridos en un tiroteo en Texas, Estados Unidos
18:00 - 20:00
El tiroteo se ha producido a las afueras de la ciudad de Houston, en Texas. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Bi adingabe hil eta beste bi egoera kritikoan dira Texaseko tiroketa baten
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un tiroteo en las afueras de la ciudad de Houston se ha cobrado la vida de dos niños, uno de 4 años y otro de 13, mientras que otros dos han resultado heridos graves, de 9 y 8 años, una mujer ha sido detenida por la policía.

Estados Unidos Internacional

Más noticias sobre la comunidad internacional

Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla

Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.

Cargar más