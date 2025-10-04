Bi adingabe hil eta beste bi egoera kritikoan dira Texasen izandako tiroketa baten ondorioz
Houston hiriko kanpoaldean izandako tiroketa baten ondorioz, bi haur hil dira, bata 4 urtekoa eta bestea 13 urtekoa, eta beste bi larri zauritu dira, 9 eta 8 urtekoak. Poliziak emakume bat atxilotu du.
Netanyahu: "Lorpen handi bat eskuratzear gaude"
Bahituak datozen egunetan askatzea espero du Israelgo lehen ministroak, eta negoziazio talde bat Egiptora joatea agindu duela baieztatu du, bitartekariekin eta Hamasekin "xehetasun teknikoak lotzeko".
Istanbulera iritsi dira Flotillako lehen aktibistak
Hamahiru nazionalitateko 137 aktibista iritsi dira Istanbulera, Global Sumud ontzidiko kideak, Gazara iritsi nahian nazioarteko uretan atxilotu zituztenak. Aktibistek azaldu dutenez, Greta Thunberg "modu larrian torturatu" dute eta "bandera israeldarra musukatzera behartzen" saiatu dira. Oraingoz, ez dute zehaztu noiz deportatuko dituzten ontzidian dauden espainiar Estatuko herritarrak.
Zer negoziatuko da igande honetatik aurrera Gazako bake planari buruz?
Donald Trumpek proposatutako 20 puntuko plana ez dute erabat onartu palestinarrek; izan ere, Hamasek negoziatzea eskatu du airean geratuko liratekeen gai batzuen xehetasunak.
Andrej Babis trumpzaleak irabazi ditu hauteskundeak Txekian, eta herrialdearen norabide politikoa aldatu nahi du
Gobernua bere gain hartuz gero, badirudi Txekiak aldatu egingo duela bere atzerri eta defentsa politikarennorabidea, eta jarrera kritikoagoak izango dituela Ukrainarekin, Eslovakiarekin eta Hungariarekin lerrokatuz.
Gazan "bakea oztopatzeko atzerapenik" ez duela onartuko ohartarazi dio Trumpek Hamasi
"Hamasek azkar jokatu behar du; bestela, dena galduko da. Ez dut atzerapenik onartuko, askok uste duten bezala", azpimarratu du AEBko presidenteak.
Nazioartea baikor agertu da Hamasek Trumpek bultzatutako bake-plana onartzeko agertu duen jarrerarekin
Urratsak eman diren arren, egoera tirabiratsua da oraindik ere, eta funtsezko erronkek jarraitzen dute, hala nola Gazako desmilitarizazioa eta etorkizuneko gobernantza. Gainera, Gazako Zerrendan 67.000 pertsona baino gehiago hil dira jada Israelen erasoetan.
Emakume batek lortuko du lehen aldiz Gobernuaren buruzagitza Japonian: Sanae Takaichi, historia egiten
Lehen ministro izendapena urriaren 15ean berrets daiteke Parlamentuan, legegintzako izapidea bete ondoren.
Gutxienez 34 pertsona hil dira Israelek Gazan egindako bonbardaketa berrien ondorioz
Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana negoziatu nahi du Hamasek.
Hamasek bahitu guztiak askatzea onartu du, baina Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
AEBetako presidenteak proposatutako plana hainbat egunez aztertu ondoren, talde palestinarrak adierazi du proposamenaren puntu batzuk onartzen dituela, baina negoziatzen jarraitu nahi duela.