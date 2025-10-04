Ameriketako Estatu Batuak
Bi adingabe hil eta beste bi egoera kritikoan dira Texasen izandako tiroketa baten ondorioz

18:00 - 20:00
Tiroketa Houston hiriaren kanpoaldean gertatu da, Texasen. Bideotik ateratako irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Houston hiriko kanpoaldean izandako tiroketa baten ondorioz, bi haur hil dira, bata 4 urtekoa eta bestea 13 urtekoa, eta beste bi larri zauritu dira, 9 eta 8 urtekoak. Poliziak emakume bat atxilotu du.

