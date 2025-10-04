Israel se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de Trump
El Gobierno de Israel ha comunicado en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes "a la luz de la respuesta de Hamás".
"Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra", ha afirmado en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El viernes, el grupo islamista Hamás declaró su disposición de liberar a los rehenes bajo las premisas del plan diseñado por Trump y de negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.
Trump ha celebrado la decisión de la organización en un video publicado en sus redes sociales y ha aplaudido estar "cerca de lograr" que termine la guerra de Israel en la Franja de Gaza.
Además, ha exigido a Israel que cese al instante los bombardeos sobre el enclave palestino para poder dar lugar a la liberación de los rehenes que siguen bajo custodia de Hamás.
El comunicado del Gobierno de Tel Aviv no hace mención a la petición del mandatario estadounidense. Medios locales y la televisión catarí Al Jazeera reportan que los ataques en la Franja no han cesado a lo largo de la noche.
Previamente, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza ha publicado en su canal de Telegram que la ciudad de Gaza está siendo víctima de "bombardeos sin piedad".
El jefe del Ejército ordena prepararse
El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado en la madrugada de este sábado "avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes".
En un comunicado, el Ejército ha informado de que Zamir ha convocado una "evaluación especial" de la situación.
Zamir también ha enfatizado en dicha evaluación que la seguridad de las tropas es una "prioridad absoluta", por lo que ha indicado que deben "mantener un alto nivel de alerta y vigilancia, además de reforzar la necesidad de una respuesta rápida para neutralizar cualquier amenaza".
Más noticias sobre internacional
Una mujer alcanzará por primera vez la jefatura del Gobierno en Japón: Sanae Takaichi hace historia
Su nombramiento como primera ministra podría confirmarse en el Parlamento el próximo 15 de octubre, una vez se complete el trámite legislativo.
Al menos nueve muertos por nuevos bombardeos israelíes en Gaza
Estos ataques se han producido después de que Hamás anunciara que está dispuesto a liberar a todos los rehenes, de acuerdo con el plan de Trump para el fin de la ofensiva israelí en Gaza, aunque ha pedido emprender negociaciones inmediatas.
Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz de Trump
Tras varios días estudiando el plan propuesto por el presidente estadounidense, el grupo palestino afirma que acepta algunos de los puntos de la propuesta pero busca seguir negociando.
Trump celebra el posible acuerdo entre Israel y Hamás y agradece la cooperación internacional
Trump ha publicado en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que asegura que "todos recibirán un trato justo" y que las negociaciones están cerca de suceder.
La Sumud Flotilla denuncia la falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel
473 detenidos han sido trasladados a una cárcel del sur de Israel y fuentes penitenciarias informan que la mayoría de los detenidos han aceptado ser deportados inmediatamente. Los parlamentarios y eurodiputados italianos que formaban parte de la Flotilla han llegado a Roma y exigido la liberación de los detenidos.
Trump da a Hamás hasta el domingo para aceptar su plan para Gaza o desatará "un infierno"
El plan propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.
La Policía confirma que una de las víctimas de la sinagoga de Mánchester murió por disparos de los agentes
Según el jefe de la Policía de la ciudad, se cree que el sospechoso, Jihad Al-Shamie, no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los agentes de la GMP con armas autorizadas mientras trataban de impedir que el agresor entrara en la sinagoga, por lo que las heridas de bala de la víctima tuvieron que ser producidas por los agentes, de forma involuntaria..
Momento en el que Israel intercepta el último barco de la Flotilla Sumud que navegaba hacia Gaza
Las imágenes del barco, emitidas en directo, muestran el acercamiento de un navío militar y el abordaje israelí. Este barco, llamado Marinette, se encontraba a unas 42,5 millas náuticas de las costas de Gaza.
Israel detiene a 443 activistas de la flotilla y anuncia que serán trasladados a una prisión de Beerseba
Los miembros de la flotilla han sido transportados en un principio hacia el puerto de Asdod y la intención es completar ya por la noche el traslado hacia una cárcel de Beerseba.