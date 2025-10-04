Genocidio en Gaza
Israel se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de Trump

"Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra", ha afirmado en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
El primer ministro Benjamín Netanyahu ha asegurado que no habrá Estado Palestino, y ha amenazado todos los países que lo reconozcan tras el anuncio de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.
El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu
El Gobierno de Israel ha comunicado en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes "a la luz de la respuesta de Hamás".

"Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra", ha afirmado en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El viernes, el grupo islamista Hamás declaró su disposición de liberar a los rehenes bajo las premisas del plan diseñado por Trump y de negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

Trump ha celebrado la decisión de la organización en un video publicado en sus redes sociales y ha aplaudido estar "cerca de lograr" que termine la guerra de Israel en la Franja de Gaza.

Además, ha exigido a Israel que cese al instante los bombardeos sobre el enclave palestino para poder dar lugar a la liberación de los rehenes que siguen bajo custodia de Hamás.

El comunicado del Gobierno de Tel Aviv no hace mención a la petición del mandatario estadounidense. Medios locales y la televisión catarí Al Jazeera reportan que los ataques en la Franja no han cesado a lo largo de la noche.

Previamente, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza ha publicado en su canal de Telegram que la ciudad de Gaza está siendo víctima de "bombardeos sin piedad".

El jefe del Ejército ordena prepararse 

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado en la madrugada de este sábado "avanzar en la preparación para la implementación de la primera fase del plan Trump para la liberación de los rehenes".

En un comunicado, el Ejército ha informado de que Zamir ha convocado una "evaluación especial" de la situación.

Zamir también ha enfatizado en dicha evaluación que la seguridad de las tropas es una "prioridad absoluta", por lo que ha indicado que deben "mantener un alto nivel de alerta y vigilancia, además de reforzar la necesidad de una respuesta rápida para neutralizar cualquier amenaza".

Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz de Trump
