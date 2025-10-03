PALESTINA
Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz de Trump

Tras varios días estudiando el plan propuesto por el presidente estadounidense, el grupo palestino afirma que acepta algunos de los puntos de la propuesta pero busca seguir negociando.
(Foto de ARCHIVO) April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan. The event was initiated in 1979 in Iran, shortly after the Islamic Revolution. Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 05/4/2024
Euskaraz irakurri: Hamasek bahitu guztiak askatzea onartu du, baina Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero ha pedido discutir algunos detalles del plane. tras varios días estudiando el plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el movimiento ha enviado una respusta a los mediadores de Qatar. 

Por una parte, ha dicho estar de acuerdo con "la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo". También ha mostrado su disposición a "iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio", ha añadido.

Hamás ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas "exhaustivas" mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras "partes árabes, islámicas e internacionales", con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la franja de Gaza".

Por otra parte, un alto funcionario Hamás, Mousa AbuMarzouk, ha dicho a Al Jazeera que el grupo no se desarmará antes de que termine la "ocupación" israelí, agregando que los temas del futuro de Gaza deben ser discutidos dentro de un amplio marco nacional palestino. El funcionario agregó que Hamás iniciará negociaciones sobre los asuntos relacionados con el grupo y sus armas. 

