Hamás acuerda liberar a todos los rehenes y pide negociar las condiciones del plan de paz de Trump

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, pero ha pedido discutir algunos detalles del plane. tras varios días estudiando el plan de 20 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el movimiento ha enviado una respusta a los mediadores de Qatar.

Por una parte, ha dicho estar de acuerdo con "la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo". También ha mostrado su disposición a "iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio", ha añadido.

Hamás ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas "exhaustivas" mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras "partes árabes, islámicas e internacionales", con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la franja de Gaza".

Por otra parte, un alto funcionario Hamás, Mousa AbuMarzouk, ha dicho a Al Jazeera que el grupo no se desarmará antes de que termine la "ocupación" israelí, agregando que los temas del futuro de Gaza deben ser discutidos dentro de un amplio marco nacional palestino. El funcionario agregó que Hamás iniciará negociaciones sobre los asuntos relacionados con el grupo y sus armas.