Hamasek bahitu guztiak askatzea onartu du, baina Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
AEBetako presidenteak proposatutako plana hainbat egunez aztertu ondoren, talde palestinarrak adierazi du proposamenaren puntu batzuk onartzen dituela, baina negoziatzen jarraitu nahi duela.
Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak ostiral honetan iragarri duenez, Israelgo bahitu guztiak askatzeko prest dago Gazako Zerrendan su-etena lortzeko, baina su etenerako planaren xehetasun batzuk eztabaidatzeko eskatu du. Donald Trump AEBko presidenteak proposatutako 20 puntuko plana hainbat egunez aztertu ostean, mugimenduak erantzuna bidali die Qatarko bitartekariei.
Alde batetik, "Israelgo preso guztiak, bizirik zein hilda, askatzearekin" ados dagoela esan du, "proposamenean jasotako formularen arabera, betiere operazioa gauzatzeko baldintzak betetzen badira". Halaber, "bitartekarien bidez berehalako negoziazioak hasteko prest" agertu da, "trukearen xehetasunak eztabaidatzeko", gaineratu du.
Hamasek ziurtatu du bere jarrera Palestinako beste fakzio batzuekin eta "arabiar, islamiar eta nazioarteko beste alderdi batzuekin" izandako kontsulta "zehatzetan" oinarritu dela, "Gazako Zerrendan herri palestinarraren aurka dagoen sarraski-gerra eta erasoa gelditzeko helburuarekin".
Bestalde, Hamas goi funtzionario batek, Mousa AbuMarzoukek, esan dio Al Jazeerari ez dituztela armak utziko Israelen "okupazioa" amaitu baino lehen, eta gaineratu du Gazaren etorkizuneko gaiak Palestinako esparru nazional zabal baten barruan eztabaidatu behar direla. Funtzionarioak gaineratu zuen Hamasek negoziazioak hasiko dituela taldearekin eta armekin zerikusia duten gaiei buruz.
Albiste gehiago mundua
Trumpek igandera arte eman dio Hamasi Gazarako plana onartzeko, edo "inoiz ikusi ez den infernua piztuko da"
Planak gerra berehala amaitzea, bahituak askatzea eta Gazarako trantsizio gobernu bat eratzea proposatzen du, agintari estatubatuarrak eta Tony Blair Britainia Handiko lehen ministro ohiak gainbegiratuta.
Poliziak baieztatu du Manchesterko sinagogako biktimetako bat agenteen tiroen ondorioz hil zela
Poliziaburuaren arabera, Jihad Al-Shamie susmagarriak ez zeraman suzko armarik, eta tiro bakarrak poliziek egin zituzten, baimendutako armekin, erasotzailea sinagogan sartzea eragozten saiatu zirenean. Hori dela eta, biktimaren bala-zauriak agenteek egin behar izan zituzten, nahi gabe bada ere.
Israelek Gazara zihoan Sumud ontzidiaren azken ontzia atzeman du
Itsasontzi militar bat hurbiltzen eta soldadu israeldarrak ontzira igotzen ikusi dituzte, zuzenean, ontziko kameren bidez. Gazako kostaldetik 42,5 itsas miliara zegoen Marinette itsasontzia abordatu dutenean.
Sumud Flotillak salatu du Israelen atxilotutako kideek ez dutela laguntza legalik jaso
473 atxilotu Israel hegoaldeko espetxe batera eraman dituzte. Bertako iturriek adierazi dutenez, atxilotu gehienek berehala deportatuak izatea onartu dute. Bestetik, flotillako kide ziren parlamentari eta eurodiputatu italiarrak arratsaldean iritsi dira Erromara eta gainerako atxilotuak askatzeko eskatu dute.
Hamasek "laster" iragarriko du Trumpek Gazarako duen planari emango dion erantzuna, baina "mehatxuak eta presioak" salatu ditu
Akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola baita".
Israelek Sumud Flotillako 443 kide atxilotu eta Beersebako espetxe batera eramango ditu ondorengo orduotan
Aurrena, Asdodeko portura eraman dituzte flotillako kideak, eta handik, Beersebako espetxe batera eramatea da Israelgo Gobernuaren asmoa.
Hiru hildako eta hiru zauritu larri sinagoga baten ondoan izandako eraso batean, Manchesterren
Hildakoetako bat erasotzailea bera da. Poliziak tirokatuta hil da. Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak aitortu du "atsekabetuta" dagoela erasoarekin, eta azpimarratu du gertatutakoa "are lazgarriagoa" dela Yom Kippur egunean egin delako; juduentzako egunik sakratuenean egin baita, alegia.
Jane Goodall primatologo, etologo eta antropologo britainiarra hil da, 91 urte zituela
Primateetan aditua, "Lady Chimpanzee" izenez ezaguna da txinpantzeekin egindako lanagatik. Haren izena daraman Institutuak jakinarazi du berez hil dela, Kalifornian (Ameriketako Estatu Batuak).
Albiste izango dira: Israelek Global Sumud Flotilla geldiarazi du, EITB Focus eta EITB Maratoiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.