PALESTINA
Hamasek bahitu guztiak askatzea onartu du, baina Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du

AEBetako presidenteak proposatutako plana hainbat egunez aztertu ondoren, talde palestinarrak adierazi du proposamenaren puntu batzuk onartzen dituela, baina negoziatzen jarraitu nahi duela.

 

(Foto de ARCHIVO) April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan. The event was initiated in 1979 in Iran, shortly after the Islamic Revolution. Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 05/4/2024
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak ostiral honetan iragarri duenez, Israelgo bahitu guztiak askatzeko prest dago Gazako Zerrendan su-etena lortzeko, baina su etenerako planaren xehetasun batzuk eztabaidatzeko eskatu du. Donald Trump AEBko presidenteak proposatutako 20 puntuko plana hainbat egunez aztertu ostean, mugimenduak erantzuna bidali die Qatarko bitartekariei.

Alde batetik, "Israelgo preso guztiak, bizirik zein hilda, askatzearekin" ados dagoela esan du, "proposamenean jasotako formularen arabera, betiere operazioa gauzatzeko baldintzak betetzen badira". Halaber, "bitartekarien bidez berehalako negoziazioak hasteko prest" agertu da, "trukearen xehetasunak eztabaidatzeko", gaineratu du.

Hamasek ziurtatu du bere jarrera Palestinako beste fakzio batzuekin eta "arabiar, islamiar eta nazioarteko beste alderdi batzuekin" izandako kontsulta "zehatzetan" oinarritu dela, "Gazako Zerrendan herri palestinarraren aurka dagoen sarraski-gerra eta erasoa gelditzeko helburuarekin".

Bestalde, Hamas goi funtzionario batek, Mousa AbuMarzoukek, esan dio Al Jazeerari ez dituztela armak utziko Israelen "okupazioa" amaitu baino lehen, eta gaineratu du Gazaren etorkizuneko gaiak Palestinako esparru nazional zabal baten barruan eztabaidatu behar direla. Funtzionarioak gaineratu zuen Hamasek negoziazioak hasiko dituela taldearekin eta armekin zerikusia duten gaiei buruz.

Hamas Palestina Israel

