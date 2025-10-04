Trumpen planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da Israel
"AEBko presidentearekin eta bere taldearekin elkarlanean jarraituko dugu gerrari amaiera emateko, Israelek mahai gainean jarritako printzipioei jarraikiz, Trumpen ikuspegiarekin bat baitatoz gerra amaitzeko", adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren prentsa bulegoak ohar labur batean.
Israelgo Gobernuak larunbat goizaldean jakinarazi duenez, Donald Trump AEBko presidentearen Gazako bake planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da herrialdea.
"Presidentearekin eta bere taldearekin elkarlanean jarraituko dugu gerrari amaiera emateko, Israelek mahai gainean jarritako printzipioei jarraikiz, Trumpen ikuspegiarekin bat baitatoz gerra amaitzeko ", adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren prentsa bulegoak ohar labur batean.
Ostiralean, Hamas prest agertu zen bahituak askatzeko, Trumpek diseinatutako planaren premisen arabera, baita bake akordioaren xehetasunak berehala negoziatzeko ere.
Trumpek txalotu egin du erakundearen erabakia sare sozialetan argitaratu duen bideo batean, eta goratu egin du halaber Gazako Zerrendako gerra "bukaeratik gertu" egotea.
Gainera, Israeli eskatu dio bonbardaketak berehala eteteko, Hamasen zaintzapean jarraitzen duten bahituak askatu bitartean.
Tel Aviveko Gobernuaren komunikatuak, baina, ez du agintari estatubatuarraren eskaera aipatzen. Are gehiago, tokiko hedabideek eta Qatarreko Al Jazeera telebista-kateak jakinarazi dutenez, Zerrendako erasoek ez dute etenik izan gauean zehar.
Besteak beste, Gazako Defentsa Zibileko bozeramaileak Telegrameko bere kanalean argitaratu du Gaza hiria "gupidarik gabeko bonbardaketen" biktima izaten ari dela.
Armadako buruak prest egoteko agindu du
Israelgo Armadako buru Eyal Zamirrek agindu du Trumpen panaren lehen faserako prest egotea.
Ohar batean, jakinarazi dute Zamirrek "egoeraren ebaluazio berezi bat" eskatu duela.
Ebaluazio horretan, "tropen segurtasuna" lehentasun dutela ere esa du Zamirrek. Horregatik, alerta eta zaintza maila gorena ezarri dute, "edozein mehatxuren aurrean" erantzuteko prest egoteko.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Gutxienez bederatzi pertsona hil dira Israelek Gazan egindako bonbardaketa berrien ondorioz
Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana negoziatu nahi du Hamasek.
Hamasek bahitu guztiak askatzea onartu du, baina Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
AEBetako presidenteak proposatutako plana hainbat egunez aztertu ondoren, talde palestinarrak adierazi du proposamenaren puntu batzuk onartzen dituela, baina negoziatzen jarraitu nahi duela.
Trumpek pozik hartu du Israelen eta Hamasen arteko balizko akordioa, eta nazioarteko lankidetza eskertu du
Minutu eta hamar segundoko bideo bat argitaratu du Etxe Zuriko kontuetan AEBko presidenteak, eta bertan adierazi du "tratu justua" jasoko dutela guztiek.
Trumpek igandera arte eman dio Hamasi Gazarako plana onartzeko, edo "inoiz ikusi ez den infernua piztuko da"
Planak gerra berehala amaitzea, bahituak askatzea eta Gazarako trantsizio gobernu bat eratzea proposatzen du, agintari estatubatuarrak eta Tony Blair Britainia Handiko lehen ministro ohiak gainbegiratuta.
Poliziak baieztatu du Manchesterko sinagogako biktimetako bat agenteen tiroen ondorioz hil zela
Poliziaburuaren arabera, Jihad Al-Shamie susmagarriak ez zeraman suzko armarik, eta tiro bakarrak poliziek egin zituzten, baimendutako armekin, erasotzailea sinagogan sartzea eragozten saiatu zirenean. Hori dela eta, biktimaren bala-zauriak agenteek egin behar izan zituzten, nahi gabe bada ere.
Israelek Gazara zihoan Sumud ontzidiaren azken ontzia atzeman du
Itsasontzi militar bat hurbiltzen eta soldadu israeldarrak ontzira igotzen ikusi dituzte, zuzenean, ontziko kameren bidez. Gazako kostaldetik 42,5 itsas miliara zegoen Marinette itsasontzia abordatu dutenean.
Sumud Flotillak salatu du Israelen atxilotutako kideek ez dutela laguntza legalik jaso
473 atxilotu Israel hegoaldeko espetxe batera eraman dituzte. Bertako iturriek adierazi dutenez, atxilotu gehienek berehala deportatuak izatea onartu dute. Bestetik, flotillako kide ziren parlamentari eta eurodiputatu italiarrak arratsaldean iritsi dira Erromara eta gainerako atxilotuak askatzeko eskatu dute.
Hamasek "laster" iragarriko du Trumpek Gazarako duen planari emango dion erantzuna, baina "mehatxuak eta presioak" salatu ditu
Akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola baita".
Israelek Sumud Flotillako 443 kide atxilotu eta Beersebako espetxe batera eramango ditu ondorengo orduotan
Aurrena, Asdodeko portura eraman dituzte flotillako kideak, eta handik, Beersebako espetxe batera eramatea da Israelgo Gobernuaren asmoa.