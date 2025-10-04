Genozidioa Gazan
Trumpen planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da Israel

"AEBko presidentearekin eta bere taldearekin elkarlanean jarraituko dugu gerrari amaiera emateko, Israelek mahai gainean jarritako printzipioei jarraikiz, Trumpen ikuspegiarekin bat baitatoz gerra amaitzeko", adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren prentsa bulegoak ohar labur batean.

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa
EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Gobernuak larunbat goizaldean jakinarazi duenez, Donald Trump AEBko presidentearen Gazako bake planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da herrialdea.

"Presidentearekin eta bere taldearekin elkarlanean jarraituko dugu gerrari amaiera emateko, Israelek mahai gainean jarritako printzipioei jarraikiz, Trumpen ikuspegiarekin bat baitatoz gerra amaitzeko ", adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren prentsa bulegoak ohar labur batean.

Ostiralean, Hamas prest agertu zen bahituak askatzeko, Trumpek diseinatutako planaren premisen arabera, baita bake akordioaren xehetasunak berehala negoziatzeko ere.

Trumpek txalotu egin du erakundearen erabakia sare sozialetan argitaratu duen bideo batean, eta goratu egin du halaber Gazako Zerrendako gerra "bukaeratik gertu" egotea.

Gainera, Israeli eskatu dio bonbardaketak berehala eteteko, Hamasen zaintzapean jarraitzen duten bahituak askatu bitartean.

Tel Aviveko Gobernuaren komunikatuak, baina, ez du agintari estatubatuarraren eskaera aipatzen. Are gehiago, tokiko hedabideek eta Qatarreko Al Jazeera telebista-kateak jakinarazi dutenez, Zerrendako erasoek ez dute etenik izan gauean zehar.

Besteak beste, Gazako Defentsa Zibileko bozeramaileak Telegrameko bere kanalean argitaratu du Gaza hiria "gupidarik gabeko bonbardaketen" biktima izaten ari dela.

Armadako buruak prest egoteko agindu du

Israelgo Armadako buru Eyal Zamirrek agindu du Trumpen panaren lehen faserako prest egotea.

Ohar batean, jakinarazi dute Zamirrek "egoeraren ebaluazio berezi bat" eskatu duela.

Ebaluazio horretan, "tropen segurtasuna" lehentasun dutela ere esa du Zamirrek. Horregatik, alerta eta zaintza maila gorena ezarri dute, "edozein mehatxuren aurrean" erantzuteko prest egoteko.

Hamasek bahitu guztiak askatzea erabaki du eta Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
