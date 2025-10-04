Bake plana
Trumpek pozik hartu du Israelen eta Hamasen arteko balizko akordioa, eta nazioarteko lankidetza eskertu du

Minutu eta hamar segundoko bideo bat argitaratu du Etxe Zuriko kontuetan AEBko presidenteak, eta bertan adierazi du "tratu justua" jasoko dutela guztiek.

Washington, DC (United States), 14/09/2025.- US President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 14 September 2025. EFE/EPA/Francis Chung / POOL
AEBko presidentea AEB Donald Trump
EITB

Azken eguneratzea

AEBko presidente Donald Trumpek Israelen eta Hamasen arteko balizko bake akordioa ospatu du, Palestinako talde islamistak bahitu israeldar guztiak askatzea onartu ostean, eta nazioartearen babesa eskertu du.

Trumpek minutu eta hamar segundoko bideo bat argitaratu du Etxe Zuriko kontuetan. Bertan adierazi du "tratu justua" jasoko dutela guztiek, eta negoziazioak laster hasiko direla.

Agintariak gaineratu du bahituak askatzea eta haien familiei entregatzea espero duela, eta eskerrak eman dizkie inplikatutako herrialdeei.

"Zentzu askotan, horrek ez du aurrekaririk (...) denak bat eginda zeuden gerra hau amaitzeko desioan, eta gertu gaude", adierazi du Trumpek.

Hamas talde islamistak negoziazioei ekiteko bahituak askatzea onartu ondotik etorri da AEBko presidentearen erantzuna. Horren harian, Israelgo Armadari galdegin dio Gazako bonbardaketak geldiarazteko.


Trumpen planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da Israel
