Trump celebra el posible acuerdo entre Israel y Hamás y agradece la cooperación internacional

Trump ha publicado en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que asegura que "todos recibirán un trato justo" y que las negociaciones están cerca de suceder.
Washington, DC (United States), 14/09/2025.- US President Donald Trump arrives on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 14 September 2025. EFE/EPA/Francis Chung / POOL
El presidente de EE. UU. Donald Trump
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelís bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense, y agradeció el apoyo internacional.

Trump ha publicado en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que asegura que "todos recibirán un trato justo" y que las negociaciones están cerca de suceder.

El mandatario ha agregado que espera que los rehenes sean liberados y entregados a sus familias, así como expresó un agradecimiento a los países involucrados.

"En muchos sentidos esto no tiene precedentes (...) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo", ha indicado Trump.

La reacción del mandatario ha llegado después del comunicado oficial del grupo islamista Hamás donde acepta liberar rehenes para iniciar negociaciones, razón por la cual Trump ha pedido a Israel frenar los bombardeos a Gaza.


Israel se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de Trump
