Flotilla Sumud
Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla

Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
18:00 - 20:00
Llegada de los activistas de la Flotilla Sumud a Estambul. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Istanbulera iritsi dira Flotillako lehen aktibistak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.

Momento en el que Israel intercepta el último barco que navegaba hacia Gaza de la Flotilla Sumud
Palestina Turquía Israel Oriente Próximo Internacional Franja de Gaza

