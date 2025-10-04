Sumud flotilla
Istanbulera iritsi dira Flotillako lehen aktibistak

Sumud ontzidiko ekintzaileak Istanbulera iritsi dira. Bideotik ateratako irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamahiru nazionalitateko 137 aktibista iritsi dira Istanbulera, Global Sumud ontzidiko kideak, Gazara iritsi nahian nazioarteko uretan atxilotu zituztenak. Aktibistek azaldu dutenez, Greta Thunberg "modu larrian torturatu" dute eta "bandera israeldarra musukatzera behartzen" saiatu dira. Oraingoz, ez dute zehaztu noiz deportatuko dituzten ontzidian dauden espainiar Estatuko herritarrak.

Israelek Sumud ontzidiaren Gazara zihoan azken itsasontzia geldiarazi zuen unea
