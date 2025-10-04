Istanbulera iritsi dira Flotillako lehen aktibistak
Hamahiru nazionalitateko 137 aktibista iritsi dira Istanbulera, Global Sumud ontzidiko kideak, Gazara iritsi nahian nazioarteko uretan atxilotu zituztenak. Aktibistek azaldu dutenez, Greta Thunberg "modu larrian torturatu" dute eta "bandera israeldarra musukatzera behartzen" saiatu dira. Oraingoz, ez dute zehaztu noiz deportatuko dituzten ontzidian dauden espainiar Estatuko herritarrak.
Zer negoziatuko da igande honetan Gazako bake planari buruz?
Donald Trumpek proposatutako 20 puntuko plana ez dute erabat onartu palestinarrek; izan ere, Hamasek negoziatzea eskatu du airean geratuko liratekeen gai batzuen xehetasunak.
Andrej Babis trumpzaleak irabazi ditu hauteskundeak Txekian, eta herrialdearen norabide politikoa aldatu nahi du
Gobernua bere gain hartuz gero, badirudi Txekiak aldatu egingo duela bere atzerri eta defentsa politikarennorabidea, eta jarrera kritikoagoak izango dituela Ukrainarekin, Eslovakiarekin eta Hungariarekin lerrokatuz.
Gazan "bakea oztopatzeko atzerapenik" ez duela onartuko ohartarazi dio Trumpek Hamasi
"Hamasek azkar jokatu behar du; bestela, dena galduko da. Ez dut atzerapenik onartuko, askok uste duten bezala", azpimarratu du AEBko presidenteak.
Nazioartea baikor agertu da Hamasek Trumpek bultzatutako bake-plana onartzeko agertu duen jarrerarekin
Urratsak eman diren arren, egoera tirabiratsua da oraindik ere, eta funtsezko erronkek jarraitzen dute, hala nola Gazako desmilitarizazioa eta etorkizuneko gobernantza. Gainera, Gazako Zerrendan 67.000 pertsona baino gehiago hil dira jada Israelen erasoetan.
Emakume batek lortuko du lehen aldiz Gobernuaren buruzagitza Japonian: Sanae Takaichi, historia egiten
Lehen ministro izendapena urriaren 15ean berrets daiteke Parlamentuan, legegintzako izapidea bete ondoren.
Gutxienez 34 pertsona hil dira Israelek Gazan egindako bonbardaketa berrien ondorioz
Hamasek bahitu guztiak askatzeko prest dagoela iragarri ostean egin dituzte erasoak. Israelek Gazan egiten ari den erasoaldia amaitzeko Trumpen plana negoziatu nahi du Hamasek.
Hamasek bahitu guztiak askatzea onartu du, baina Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
AEBetako presidenteak proposatutako plana hainbat egunez aztertu ondoren, talde palestinarrak adierazi du proposamenaren puntu batzuk onartzen dituela, baina negoziatzen jarraitu nahi duela.
Trumpek Israeli galdegin dio eten ditzala berehalaxe Gazako erasoak
Minutu eta hamar segundoko bideo bat argitaratu du Etxe Zuriko kontuetan AEBko presidenteak, eta bertan adierazi du "tratu justua" jasoko dutela guztiek, eta negoziazioak abiatzear daudela.
Trumpen planaren lehen fasea "berehala" ezartzeko prestatzen ari da Israel
"AEBko presidentearekin eta bere taldearekin elkarlanean jarraituko dugu gerrari amaiera emateko, Israelek mahai gainean jarritako printzipioei jarraikiz, Trumpen ikuspegiarekin bat baitatoz gerra amaitzeko", adierazi du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren prentsa bulegoak ohar labur batean.