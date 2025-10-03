Israelek Gazara zihoan Sumud ontzidiaren azken ontzia atzeman duen unea
Itsasontzi militar baten hurbilketa eta israeldarren abordatzea erakutsi dute, zuzenean, ontziko irudiek. Gazako kostaldetik 42,5 itsas miliara zegoen itsasontzia, Marinette izenekoa.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Sumud ontzidiko 473 atxilotu Israelgo hegoaldeko espetxe batera eraman dituzte
Oraindik ez dute jakinarazi zenbat pertsona deportatu dituzten jada eta zenbat geratu diren epai zain, atxilotuek bi aukera horiek baitituzte. Italiako Atzerri Ministerioak jakitera eman duenez, flotillako parlamentari eta eurodiputatu italiarrak Tel Aviveko aireportura eraman dituzte, handik Erromarako hegaldi erregular bat hartzeko.
Hamasek "laster" iragarriko du Trumpek Gazarako duen planari emango dion erantzuna, baina "mehatxuak eta presioak" salatu ditu
Akordioak lortzeko konpromisoa berretsi du, "denbora odola baita".
Israelek Sumud Flotillako 443 kide atxilotu eta Beersebako espetxe batera eramango ditu ondorengo orduotan
Aurrena, Asdodeko portura eraman dituzte flotillako kideak, eta handik, Beersebako espetxe batera eramatea da Israelgo Gobernuaren asmoa.
Hiru hildako eta hiru zauritu larri sinagoga baten ondoan izandako eraso batean, Manchesterren
Hildakoetako bat erasotzailea bera da. Poliziak tirokatuta hil da. Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak aitortu du "atsekabetuta" dagoela erasoarekin, eta azpimarratu du gertatutakoa "are lazgarriagoa" dela Yom Kippur egunean egin delako; juduentzako egunik sakratuenean egin baita, alegia.
Jane Goodall primatologo, etologo eta antropologo britainiarra hil da, 91 urte zituela
Primateetan aditua, "Lady Chimpanzee" izenez ezaguna da txinpantzeekin egindako lanagatik. Haren izena daraman Institutuak jakinarazi du berez hil dela, Kalifornian (Ameriketako Estatu Batuak).
Albiste izango dira: Israelek Global Sumud Flotilla geldiarazi du, EITB Focus eta EITB Maratoiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Milaka pertsona irten dira kalera Italian Flotilla atzeman dutela salatzeko
Italiako hiriburuko erdigunean 10.000 pertsona inguru bildu dira manifestazioan, hango hedabideen arabera. Italiako sindikatu nagusiak, CGILek, greba orokorra deitu du ostiralerako, "herritar italiarrak zueden ontzien aurkako erasoa" salatzeko.
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako hainbat ontzi abordatu ditu
Flotillak baieztatu duenez, gutxienez 'Alma' eta 'Sirius' ontziak abordatu dituzte. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia doa. Instagrameko mezu batean adierazi dutenez, tripulatzaileen segurtasuna berresteko lanean ari dira. Italiako Defentsa ministroak adierazi du ontzidia inguratuta dagoela eta Ashdodera (Israel) eramango dutela.
Hamasek Trumpen Gazarako plana aztertzen jarraitzen du, baina Israelek erabat beteko duela bermatzea eskatu du
Negoziazioen berri duten iturrien arabera, Palestinako mugimenduak bermeak eskatzen dizkie bitartekariei; Israelek su-etena urratuko ez duela eta Gazatik aterako dela ziurtatu nahi du.