GAZA
Israelek Gazara zihoan Sumud ontzidiaren azken ontzia atzeman duen unea

Momento en el que Israel intercepta el último barco que navegaba hacia Gaza de la Flotilla Sumud
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Itsasontzi militar baten hurbilketa eta israeldarren abordatzea erakutsi dute, zuzenean, ontziko irudiek.  Gazako kostaldetik 42,5 itsas miliara zegoen itsasontzia, Marinette izenekoa.

