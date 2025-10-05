GUERRA EN GAZA
Llegada de 21 activistas de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Barajas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Global Sumud Flotillako 21 ekintzaile iritsi dira Barajaseko aireportura
EITB

Última actualización

Se trata de 21 personas de nacionalidad española, que han denunciado "malos tratos" por parte de Israel durante la detención. Los cuatro activistas vascos siguen presos, al renunciar a firmar su autoinculpación.

Franja de Gaza Israel Palestina Internacional

Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
18:00 - 20:00
Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla

Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.

