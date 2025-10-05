GERRA GAZAN
Global Sumud Flotillako 21 ekintzaile  Barajaseko aireportura iritsi dira

18:00 - 20:00
EITB

Espainiar nazionalitateko 21 pertsona dira, eta Israelek "tratu txarrak" eman dizkiela salatu dute. Lau euskal ekintzaileek preso jarraitzen dute Israelen, euren autoinkulpazioa sinatzeari uko egin diotelako.

Gazako Zerrenda Israel Palestina Munduko albisteak

