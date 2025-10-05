GUERRA EN UCRANIA
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos y golpea con dureza Zaporiyia y Leópolis

Masivo ataque de Rusia a Ucrania causa 5 muertos y golpea con dureza Zaporiyia y Leópolis
18:00 - 20:00
EITB

Rusia ha atacado este sábado por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y ha golpeado con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde ha fallecido al menos una persona, y la región occidental de Leópolis, donde han muerto al menos cuatro personas y parte de la ciudad se ha quedado sin electricidad.

