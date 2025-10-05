UKRAINAKO GERRA

Errusiak eraso masiboak egin ditu Ukrainan eta bost pertsona hil ditu Lviv hirian eta Zaporizhian

Masivo ataque de Rusia a Ucrania causa 5 muertos y golpea con dureza Zaporiyia y Leópolis
Errusiak droneekin eta misilekin eraso egin du Ukraina, ekialdetik mendebaldera, larunbat gauean. Bereziki gogor kolpatu ditu Zaporizhia eskualdea (gutxienez pertsona bat hil da bertan) eta Lviv hiria (gutxienez lau pertsona hil dira eta hiriaren zati bat argindarrik gabe geratu da).

