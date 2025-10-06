Miles de montañeros se quedan atrapados en el Everest tras una enorme tormenta de nieve
Unas 350 personas han sido ya rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve. La tormenta sorprendió en la noche del sábado a centenares de excursionistas en el valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4.200 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest. Decenas de tiendas fueron derrumbadas y el viento impidió el acceso de helicópteros para el rescate de los montañeros.
Más noticias sobre internacional
Será noticia: Negociaciones de paz entre Israel y Hamás, 100 años del Aquarium y arranca la vacunación de la gripe
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los activistas de la flotilla denuncian malos tratos de Israel: "Una situación de intentar humillarnos y vejarnos"
Preguntados por si han llegado a temer por su vida, un activista ha respondido que él "personalmente sí": "Ha habido momentos que he pensado, aquí es donde me matan".
Llegada de 21 activistas de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Barajas
Se trata de 21 personas de nacionalidad española, que han denunciado "malos tratos" por parte de Israel durante la detención. Los cuatro activistas vascos siguen presos, al renunciar a firmar su autoinculpación.
Negociadores de Israel y Hamás abordarán este lunes en Egipto el plan propuesto por Trump
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado ya la salida de una delegación hacia el país africano, encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer.
21 activistas de la Global Sumud Flotilla de nacionalidad española llegan a Madrid
Ningún ciudadano de Euskal Herria está entre esas 21 personas del Movimiento Global por Gaza. Así, los ciudadanos vascos, que no han firmado la autoinculpación, se encuentran junto con las 24 personas de nacionalidad española retenidas en la cárcel de Saharonim.
Masivo ataque de Rusia a Ucrania deja varios muertos y golpea con dureza Zaporiyia y Leópolis
Rusia ha atacado este sábado por la noche masivamente con drones y misiles toda Ucrania, del este al oeste, y ha golpeado con especial dureza la ciudad suroriental de Zaporiyia, donde ha fallecido al menos una persona, y la región occidental de Leópolis, donde han muerto al menos cuatro personas y parte de la ciudad se ha quedado sin electricidad.
Trump anuncia que Israel ha aceptado una "primera fase" de retirada de las tropas y llama a Hamás a aceptar
Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será efectivo de inmediato", ha explicado el presidente estadounidense en un mensaje. El Gobierno egipcio, por su parte, ha confirmado que las delegaciones israelí y de Hamás mantendrán contactos en El Cairo a partir de este lunes .
Dos menores mueren y otros dos están en estado crítico en un tiroteo en Texas
Un tiroteo en las afueras de la ciudad de Houston se ha cobrado la vida de dos niños, uno de 4 años y otro de 13, mientras que otros dos han resultado heridos graves, de 9 y 8 años, una mujer ha sido detenida por la policía.
Netanyahu: "Estamos a punto de conseguir un gran logro"
El primer ministro israelí espera que los rehenes sean liberados en los próximos días, y ha confirmado que ha ordenado que un equipo negociador viaje a Egipto para "ultimar los detalles técnicos" con los mediadores y Hamás.