Himalaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka mendizale harrapatuta daude Everesten, elur-ekaitz handi baten ondorioz

Unas 350 personas han sido ya rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Dagoeneko, 350 pertsona inguru atera dituzte; altitude handiko eremuetan bilaketa-lanekin jarraitzen dute. Elurra pilatu da eta bideak itxita behar izan dituzte. Ekaitzaren ondorioz ehunka mendizale ezin atera geratu ziren larunbat gauean itsas mailatik 4.200 metrora dagoen Gama haranean. Dozenaka denda erori ziren eta haizearen ondorioz helikopteroek ezin izan zuten erreskaterik egin. 

Mendiko istripuak Asia Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu