Milaka mendizale harrapatuta daude Everesten, elur-ekaitz handi baten ondorioz
Dagoeneko, 350 pertsona inguru atera dituzte; altitude handiko eremuetan bilaketa-lanekin jarraitzen dute. Elurra pilatu da eta bideak itxita behar izan dituzte. Ekaitzaren ondorioz ehunka mendizale ezin atera geratu ziren larunbat gauean itsas mailatik 4.200 metrora dagoen Gama haranean. Dozenaka denda erori ziren eta haizearen ondorioz helikopteroek ezin izan zuten erreskaterik egin.
Flotillako ekintzaileek Israelen tratu txarrak salatu dituzte: "Gu makurtzen eta iraintzen saiatu dira"
Hilko ote zuten pentsatu zuten galdetuta, aktibista batek erantzun du berak "pertsonalki baietz": "Egon dira momentuak pentsatu dudana, hemen hilko naute".
Global Sumud Flotillako 21 ekintzaile Barajaseko aireportura iritsi dira
Espainiar nazionalitateko 21 pertsona dira, eta Israelek "tratu txarrak" eman dizkiela salatu dute. Lau euskal ekintzaileek preso jarraitzen dute Israelen, euren autoinkulpazioa sinatzeari uko egin diotelako.
Israelgo eta Hamaseko negoziatzaileek astelehen honetan aztertuko dute Trumpek proposatutako plana
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak agindua eman du ordezkaritza bat Afrikako herrialdera bidaltzeko. Horrek Ron Dermer izango du; alegia, Gai Estrategikoetako ministroa.
Global Sumud Flotillan parte hartu duten nazionalitate espainiarreko 21 ekintzaile Madrilera iritsi dira
Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria kolektiboko kiderik ez dago talde horretan, eta Saharonimgo espetxean jarraitzen dute Espainiako Estatuko 24 herritarrekin batera, autoinkulpazioa sinatu ez dutelako.
Errusiak eraso masiboak egin ditu Ukrainan eta bost pertsona hil ditu Lviv hirian eta Zaporizhian
Errusiak droneekin eta misilekin eraso egin du Ukraina, ekialdetik mendebaldera, larunbat gauean. Bereziki gogor kolpatu ditu Zaporizhia eskualdea (gutxienez pertsona bat hil da bertan) eta Lviv hiria (gutxienez lau pertsona hil dira eta hiriaren zati bat argindarrik gabe geratu da).
Israelek tropak ateratzeko "lehen fasea" onartu duela iragarri du Trumpek, eta horri oniritzia emateko eskatu dio Hamasi
AEBko presidenteak esan du Israelen "urratsa" ontzat eman beharko duela orain Hamasek, eta behin hori eginda su-etena eraginkorra izango dela. Egiptoko Gobernuak, bestalde, baieztatu du Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzek astelehenean hasiko dituztela negoziazioak Kairon.
Bi adingabe hil eta beste bi egoera kritikoan dira Texasen izandako tiroketa baten ondorioz
Houston hiriko kanpoaldean izandako tiroketa baten ondorioz, bi haur hil dira, bata 4 urtekoa eta bestea 13 urtekoa, eta beste bi larri zauritu dira, 9 eta 8 urtekoak. Poliziak emakume bat atxilotu du.
Netanyahu: "Lorpen handi bat eskuratzear gaude"
Bahituak datozen egunetan askatzea espero du Israelgo lehen ministroak, eta negoziazio talde bat Egiptora joatea agindu duela baieztatu du, bitartekariekin eta Hamasekin "xehetasun teknikoak lotzeko".