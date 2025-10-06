Premios Nobel
Premio Nobel de Medicina 2025 para Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han sido galardonados por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, según ha informado este lunes la institución.
(Foto de ARCHIVO) El Nobel de medicina premia Mary Brankov, Fred Ramstell y Shimon Sakaguchi por la tolerancia inmune periférica REMITIDA / HANDOUT por NOBEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970
Imagen de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, Premio Nobel de Medicina 2025. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: 2025eko Medikuntzako Nobel saria Brunkow, Ramsdell eta Sakaguchirentzat, tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik
author image

EITB

Última actualización

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 es para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica", ha informado este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. 

"El premio Nobel de este año, en Fisiología o Medicina, se refiere a cómo mantenemos nuestro sistema inmunológico bajo control, para que podamos luchar contra todos los microbios imaginables y aun evitar la enfermedad autoinmune", ha explicado María López-García, miembro del Comité Nobel, que este lunes anunciaba el primero de los ganadores de los Nobel de este año, que distinguen en seis categorías.

Salud Premios Nobel Internacional

