Premio Nobel de Medicina 2025 para Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 es para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunológica periférica", ha informado este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

"El premio Nobel de este año, en Fisiología o Medicina, se refiere a cómo mantenemos nuestro sistema inmunológico bajo control, para que podamos luchar contra todos los microbios imaginables y aun evitar la enfermedad autoinmune", ha explicado María López-García, miembro del Comité Nobel, que este lunes anunciaba el primero de los ganadores de los Nobel de este año, que distinguen en seis categorías.

