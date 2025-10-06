2025eko Medikuntzako Nobel saria irabazi dute Brunkowek, Ramsdellek eta Sakaguchik , tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchi saritu ditu Stockholmeko Karolinska Institutuko Nobel Batzarrak, erakunde horrek astelehen honetan jakitera eman duenez.
2025eko Medikuntzako edo Fisiologiako Nobel Saria Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchirentzat izan da, "tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik", Stockholmeko Karolinska Institutuko Nobel Batzarrak astelehen honetan jakitera eman duenez.
"Aurtengo Nobel golardoak, Fisiologian edo Medikuntzan, gure sistema immunologikoa kontrolarekin lotutako ikerketa saritu du, imajina daitezkeen mikrobio guztien aurka borroka egin dezagun, baita gaixotasun autoimmunea saihestu ere ", azaldu du Maria Lopez-Garcia Nobel Batzordeko kideak.
