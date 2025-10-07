Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cálida acogida a los integrantes vascos de la Flotilla en el aeropuerto de Loiu

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Harrera beroa egin diete Flotillako euskal kideei Loiuko aireportuan
author image

EITB

Última actualización

Al Aeropuerto de Bilbao, en Loiu, llegaban los cuatro activistas vascos a las 23:15 de la noche, donde les esperaban activistas y medios de comunicación, a los que agradecían su apoyo. No han querido desviar el foco de lo verdaderamente importante: la masacre que están sufriendos los gazatíes.

Franja de Gaza Aeropuerto de Bilbao Internacional

Más noticias sobre internacional

Unas 350 personas han sido ya rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miles de montañeros se quedan atrapados en el Everest tras una enorme tormenta de nieve

Unas 350 personas han sido ya rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve. La tormenta sorprendió en la noche del sábado a centenares de excursionistas en el valle de Gama, situado a una altitud promedio de 4.200 metros sobre el nivel del mar y que conduce a la cara oriental Kangshung del Everest. Decenas de tiendas fueron derrumbadas y el viento impidió el acceso de helicópteros para el rescate de los montañeros.
Cargar más