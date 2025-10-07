Gorde
Harrera beroa egin diete Flotillako euskal ekintzaileei Loiuko aireportuan

EITB

Bilboko aireportura, Loiura, gaueko 23:15ean iritsi dira lau euskal ekintzaileak. Ekintzaileak eta komunikabideak zain zituzten, eta eskerrak eman dizkiete emandako laguntzagatik. Ez dute fokua benetan garrantzitsua den horretatik aldendu nahi izan: gazatarrak jasaten ari diren sarraskitik.

Gazako Zerrenda Bilboko Aireportua Munduko albisteak

(Foto de ARCHIVO) El Nobel de medicina premia Mary Brankov, Fred Ramstell y Shimon Sakaguchi por la tolerancia inmune periférica REMITIDA / HANDOUT por NOBEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970
2025eko Medikuntzako Nobel saria irabazi dute Brunkowek, Ramsdellek eta Sakaguchik, tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchi saritu dituzte immunitate-sistemaren segurtasun-guardiak (T zelula erregulatzaileak) identifikatzeagatik. Zelula immunitarioek gure organismoari eraso egitea saihesten dute horiek, hortaz, denborarekin, gaixotasun autoimmuneak artatu eta sendatu ahal izatea espero dute.

Unas 350 personas han sido ya rescatadas mientras continúan las operaciones de búsqueda en zonas de gran altitud, con rutas bloqueadas por varios metros de nieve.
Milaka mendizale harrapatuta daude Everesten, elur-ekaitz handi baten ondorioz

Dagoeneko, 350 pertsona inguru atera dituzte; altitude handiko eremuetan bilaketa-lanekin jarraitzen dute. Elurra pilatu da eta bideak itxita behar izan dituzte. Ekaitzaren ondorioz ehunka mendizale ezin atera geratu ziren larunbat gauean itsas mailatik 4.200 metrora dagoen Gama haranean. Dozenaka denda erori ziren eta haizearen ondorioz helikopteroek ezin izan zuten erreskaterik egin. 

