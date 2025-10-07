Francia
Gisèle Pelicot vuelve a los tribunales tras el recurso presentado por uno de sus violadores

NIMES (France), 07/10/2025.- Gisele Pelicot (L) accompanied by her son Florian Pelicot (R) attends an appeal trial at the Gard criminal court, in Nimes, France, 07 October 2025. An appeal trial involving one of the defendants sentenced in the mass rapes committed against Pelicot, will be heard by the court from 06 through 09 October. (Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Gisèle Pelicot. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Gisele Pelicotek auzitegira itzuli behar izan du, bere bortxatzaileetako batek helegitea aurkeztu ostean

Más de un año después del inicio del juicio contra su marido Dominique Pelicot y decenas de acusados, la corte tendrá que resolver la apelación de Husamettin D., el único de los 51 agresores condenados en el caso que ha seguido adelante con su apelación tras ser condenado a nueve años de cárcel por el tribunal.

Francia Juicios Violencia machista Internacional

