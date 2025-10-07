Frantzia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gisele Pelicotek auzitegira itzuli behar izan du, bortxatzaileetako batek helegitea aurkeztu baitu

NIMES (France), 07/10/2025.- Gisele Pelicot (L) accompanied by her son Florian Pelicot (R) attends an appeal trial at the Gard criminal court, in Nimes, France, 07 October 2025. An appeal trial involving one of the defendants sentenced in the mass rapes committed against Pelicot, will be heard by the court from 06 through 09 October. (Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
18:00 - 20:00

Gisele Pelicot. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Dominique Pelicoten eta dozenaka akusaturen aurkako epaiketa hasi zenetik urtebete baino gehiago igaro denean, akusatuetako baten apelazioa ebatzi beharko du Nimes hiriko epaile batek. Akusatuak bederatzi urteko espetxe-zigorra jaso zuen eta helegitea aurkeztu duen bakarra izan da.

Frantzia Epaiketak Indarkeria matxista Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hamasek dioenez, U-7ko erasoetatik eta Israelek Gazan erasoaldia abiatu eta bi urtera "borrokak jarraitu egiten" du

Adierazi duenez, erasoek "itzalak proiektatzen jarraitzen dute maila politikoan eta militarrean, eskualdean eta munduan". "Bi urteko samina, bidegabekeria, zapalkuntza, sufrimendu handia eta kostu handiak; erresistentziaren begiak, berriz, Jerusalemen, Al Aqsako meskitaren eta Palestina osoaren askatasunari begira jarraitzen du", azpimarratu du, eta "atzerriko okupatzaileei aurre egiteko orduan herrialdeko seme-alaben ausardia" goraipatu du.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Rock kontzertua eman du Mileik Argentinan, ekaitz politikoaren erdian

Euforia nagusi, Argentinako presidente Javier Mileik rock kontzertu bat eskaini du Buenos Airesen, bere gertukoekin eta jende gazte askorekin batera. Bere Gobernuak eta bere alderdiak agertoki politiko eta ekonomiko konplexu bati egin behar diote aurre urriaren 26ko hauteskunde legegileen atarian. Ikuskizuna, artista ezagunen kantuak jo dituzte, Mileik idatzitako liburu bat aurkeztu aurretik, 'La Construcción del Milagro' izenekoa. Movistar Arenan izan da, Argentinako hiriburuko espazio ezagunean, bertako eta nazioarteko artista garrantzitsuak hartzen dituena.

Gehiago kargatu