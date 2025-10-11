Franja de Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Comienzan a entrar camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah

UNRWA agentziak jakinarazi duenez, hasi dira laguntza humanitarioko kamioiak Rafah pasabidetik sartzen, Gazara bidean. Laguntzaz beteriko 6.000 kamioi prest dira jada. Aurreikuspena da egunero 600 sartzea.
18:00 - 20:00
El camión de ayuda humanitaria, en el paso de Rafah. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Laguntza humanitarioko kamioiak sartzen hasi dira Rafaheko pasabidetik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La agencia UNRWA ha informado de la entrada de camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, en dirección a Gaza. Por lo visto, hay en torno a 6.000 camiones preparados para su entrada. Las previsiones apuntan que entrarán 600 camiones al día.

Onu Organización Naciones Unidas Franja de Gaza Israel Internacional Oriente Próximo Palestina

Más noticias internacionales

Cargar más